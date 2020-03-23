اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 06:25 م
خالد صلاح
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الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 230 شخصا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:07 م
الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 230 شخصا محاولات رصد مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 230 حالة، وعدم تسجيل حالات وفاة جديدة، وأوضحت الوزارة - فى بيان لها - أن 125 مصابا من أصل الـ230 بولاية البليدة شمالى البلاد، موضحة أن 90 % من الحالات قادمة من أوروبا.
 
وكان عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، قد أعلن أمس الأحد أن بلاده دخلت المرحلة الثالثة من تفشى فيروس كورونا، مؤكدا أن إعلان قرار الحجر الصحى العام يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية.
 
وأضاف وزير الصحة فى تصريح للإذاعة الجزائرية " يتعين علينا أن نحضر أنفسنا للأسوأ، وأخذنا احتياطاتنا منذ البداية".
 

الجزائر

الصحه الجزائريه

كورونا

فيروس كورونا

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