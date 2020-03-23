اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 06:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة التونسية تتوقع تزايد أعداد المصابين بكورونا خلال أيام بعد اكتشاف بؤر جديدة

الإثنين، 23 مارس 2020 06:00 ص
الصحة التونسية تتوقع تزايد أعداد المصابين بكورونا خلال أيام بعد اكتشاف بؤر جديدة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
تونس أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

توقع المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة التونسية، شكرى حمودة، تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القادمة، بعد اكتشاف ثلاث بؤر جديدة لتفشى الفيروس، إلى جانب جزيرة جربة التى تم إعلانها بؤرة فى وقت سابق اليوم الأحد.

وأوضح حمودة فى تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم اكتشاف بؤرتين وبائيتين لتفشى فيروس كورونا فى ولاية تونس تشمل منطقتى البحيرة والمرسى، وبؤرة ثالثة فى مدينة سكرة بولاية إريانة، مؤكدا أن وزارة الصحة أعلنت، خلال انعقاد اجتماع المديرين الجهويين للصحة اليوم، عن انتقال تونس إلى المرحلة الثالثة فى مواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الكشف عن البؤر المذكورة جاء "نتيجة لحصول عدوى أفقية لم يتم التوصل من خلالها إلى مصدر انتقال العدوى بين الحالات المسجلة"، مضيفا أن الانتقال إلى المرحلة الثالثة "يعنى إمكانية تفشى العدوى بين المصابين العائدين من الخارج وغير المرضى وهى فرضية قائمة وإمكانية أن تسرب المرض داخل الهياكل الصحية".

ولفت إلى أن وزارة الصحة قامت باحتياطات وقائية لمجابهة تفشى العدوى فى المستشفيات وداخل النسيج المجتمعي، مؤكدا أنها تعمل بالتنسيق التام مع القطاع الخاص الذى عبر عن استجابته التامة لوضع هياكله الصحية وموارده البشرية على ذمة الاحتياجات الصحية للمواطنين.

وقال حمودة إن المرحلة الثالثة تقتضى من المواطنين عدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة القصوى، موصيا بضرورة الاعتماد على آلية العمل عن بعد وخاصة بالنسبة للإعلاميين والصحفيين حفاظا على سلامتهم، كما دعا ألا تعقد الاجتماعات فى المؤسسات العامة والخاصة إلا عند الضرورة ويتم الاقتصار فيها على مدة زمنية قصيرة وعدد محدود من الأشخاص.

واعتبر أن تونس تدخل فى مرحلة متقدمة فى الحرب على الوباء، مشددا على ضرورة أن تتحمل كل الأطراف الحكومية مسؤولياتها فى ضمان الجانبين اللوجستى والاجتماعى بخصوص توفير أماكن للحجر الصحى للحالات المشتبه فى إصابتها بالفيروس.

 


الصحة التونسية

تونس

أخبار تونس

المصابين بكورونا

اكتشاف بؤر جديدة

كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كورونا يصل لكبار أوروبا.. المستشار الألمانية تصاب بالفيروس المستجد والمتحدث باسمها يعلن دخولها للحجر الصحى.. اليونان تعلن "العزل التام".. والذعر ينتشر بين البريطانيين.. وإيطاليا تسجل 651 حالة وفاة جديدة

الإثنين، 23 مارس 2020 03:30 ص

خبير: قرارات الرئيس ستنقذ القطاعات الاقتصادية المتضررة من "كورونا"

الإثنين، 23 مارس 2020 03:00 ص

شباب فاقوس يطلقون مبادرة "سوقك من البيت" للحد من انتشار كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 03:00 ص

المغرب: حالة الطوارئ الصحية تمتد حتى 20 أبريل بسبب كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 03:00 ص

برلماني يشيد بقرارات السيسي الاقتصادية لمواجهة كورونا: ننتظر التزام المواطنين ببيوتهم

الإثنين، 23 مارس 2020 02:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

الأزهر يوضح حكم كفالة الأُسر الفقيرة وتعجيل إخراج الزكاة خلال أزمة كورونا

الأزهر يوضح حكم كفالة الأُسر الفقيرة وتعجيل إخراج الزكاة خلال أزمة كورونا

الحالات المستثناة من حظر إقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون الجديد

الحالات المستثناة من حظر إقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون الجديد

هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟.. الإفتاء تجيب

هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟.. الإفتاء تجيب

استعدادا لافتتاحها.. مناقصة لتوريد أثاث محطات مترو "النزهة ـ عدلى منصور"

استعدادا لافتتاحها.. مناقصة لتوريد أثاث محطات مترو "النزهة ـ عدلى منصور"

مطالب برلمانية بتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة

مطالب برلمانية بتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة

أين تُصلَّى صلوات الجَنَائز فى ظلِّ غلق المساجد.. الأزهر يجيب

أين تُصلَّى صلوات الجَنَائز فى ظلِّ غلق المساجد.. الأزهر يجيب

العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة