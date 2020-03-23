اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصا مخالفا للطوارئ بسبب كورونا.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 06:04 م
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصا مخالفا للطوارئ بسبب كورونا.. فيديو الشرطة الإسبانية تعتقل شخص مخالف لحالة الطوارئ
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعيش إسبانيا فى ظل تطورات مخيفة بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث سجلت وزارة الصحة الإسبانية، الأحد، 394 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يعنى ارتفاع الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا إلى 1720 حالة وفاة، فيما سجلت 3646 إصابة جديدة بالمرض من السبت إلى الأحد، ليصل عدد المصابين إلى 28 ألفا و572، فى وقت أصبحت إسبانيا الدولة الثانية الأكثر تأثرا بالمرض فى أوروبا.

 

وفى ظل هذه التطورات السريعة لانتشار الفيروس القاتل فى إسبانيا، فإن السلطات تتخذ إجراءات مشددة تجاه المخالفين لحالة الطوارئ المعلنة فى البلاد لمواجهة تفشى المرض، وتشدد الشرطة الإسبانية إجراءاتها تجاه كل من يخالف حظر التجول فى محاولة لاحتواء المرض ووقف نمو الفيروس فى أنحاء البلاد.

وعلى هذا الصعيد، تداول مغردون مقطع فيديو للحظة اعتقال الشرطة الإسبانية لشخص خالف حالة الطوارئ وكسر حظر التجول بالنزول للشارع رغم التنبيهات والتحذيرات من تلك المخالفات، ويظهر فى خلفيه الفيديو صوت سيدة تصفق لرجال الشرطة أثناء اعتقالهم للشخص المخا-لف، وتصيح بقولها: "برافو"، فيما علق أحد الأشخاص الذين تداولوا الفيديو، وقال: "إسبانيا.. تعتقل الشرطة شخصًا لا يطيع الطوارئ".

1
 

 

2
 

ومن جانب آخر أكدت صحيفة "الموندو" الإسبانية، أن والدة وصهر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانتشيز، تم إدخالهما إلى مستشفى جامعة بويرتا دى هييرو فى ماجاداهوندا بالعاصمة مدريد، بعد التأكد من إصابتهما بفيروس كورونا وإظهار نتيجة إيجابية لاختبار الفيروس الذى قاما به.

وكان القصر الملكى الإسبانى "لا مونكلوا" أعلن مؤخرا أن زوجة رئيس الحكومة الإسبانية، بيجونيا جوميز، أصيبت بالفيروس ، وتم وضعها بالحجر الصحى، وقال سانتشيز إن "العديد من العائلات الإسبانية تعانى من وضع مشابه من الإصابة بفيروس كورونا، وعائلتى ليست اكثر أو أقل أهمية من باقى العائلات فى هذا البلد".

3
 

 

4
 

وكانت وزارة الصحة الإسبانية، أعلنت، الأحد، تسجيل 394 حالة وفاة جديدة جراء "كوفيد-19"، ما يعنى ارتفاع الحصيلة الإجمالية لعدد الضحايا إلى 1720، منذ ظهور أولى الإصابات بالفيروس الذى انتشر فى الصين وتفشى فى أغلب دول العالم. وأعلن سانشيز أنه سيطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ حتى 11 أبريل.

وأبلغ أيضا عن 3646 إصابة جديدة بالمرض من السبت إلى الأحد، ليصل عدد المصابين إلى 28 ألف و572، فى وقت رفعت إسبانيا الدولة الثانية الأكثر تأثرا بالمرض فى أوروبا، قدراتها على إجراء فحوص الكشف عن المرض.

5

وكان سانتشيز قال "نحن فى حالة حرب"، وذلك بعد يوم من التحذير من أن "الأسوأ لم يأت بعد" فى تفشى الفيروس، مضيفا أن "الجيش سيلعب دورا أكبر فى التصدى للوباء، ودعا إلى مساعدة اقتصادية أكبر من الاتحاد الأوروبى".

وتمنع حالة الطوارئ، التى فرضتها السلطات على مستوى البلاد فى 14 مارس لمدة 15 يوما، السكان من الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى، ويحتاج تمديد حالة الطوارئ موافقة البرلمان، لكن ذلك مسألة مضمونة بعد أن قال حزب المعارضة الرئيسى فى إسبانيا، وهو "حزب الشعب" المحافظ، إنه سيؤيد ذلك مما أعطى الحزب الاشتراكى الذى ينتمى إليه سانتشيز وشريكه فى الائتلاف الحاكم اليساري، حزب أونيداس بوديموس، ما يكفى من الأصوات لتأييد التمديد.

 


كورونا فى اسبانيا

الشرطة الاسبانية

فيروس كورونا المستجد

كوفيد 19

Stay at home

منظمة الصحة العالمية

العزل المنزلى

كورونا نيوز

كورونا مصر

فيروس كورونا

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا فى مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا فى مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

كم عدد حالات كورونا اليوم فى مصر

كورونا ميتر

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا 2020

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسبانيا تتحرك لاحتواء الأزمة.. تحويل أرض معارض لأكبر مستشفى علاج لـ"كورونا".. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 03:11 م

فيروس كورونا يحاصر رئيس حكومة إسبانيا بعد إصابة زوجته ووالدته وصهره

الإثنين، 23 مارس 2020 02:26 م

كورونا ينقل المعركة من الشرق للغرب.. نسب إصابة أقل فى آسيا مقابل ارتفاع كبير فى أوروبا وأمريكا.. واشنطن تسجل 4000 إصابة جديدة و462 وفاة فى إسبانيا خلال 24 ساعة.. 4 آلاف إصابة بألمانيا.. والصين لم تسجل أى إصابة

الإثنين، 23 مارس 2020 01:42 م

فيديو.. الطيور الجائعة فى إسبانيا تطارد سيدة والسبب كورونا.. إيه الحكاية؟

الإثنين، 23 مارس 2020 01:36 م

462 حالة وفاة فى إسبانيا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والإجمالى يتخطى 2000

الإثنين، 23 مارس 2020 12:59 م

إسبانيا تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لـ2182 شخصا

الإثنين، 23 مارس 2020 12:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة