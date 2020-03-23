الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة تواصل توعية المجتمع بخطر فيروس كورونا

وكالات

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، بث رسائل توعوية وإرشادية، تتضمن توعية المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة كافة للاحتياط من فيروس كورونا، والحد من انتشاره، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المختلفة.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، أوضح المدير العام للفرع الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن هذه الرسائل تهدف لنشر الوعي وتثقيف المجتمع، سائلاً الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على ربوع بلادنا، وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا، ويجنبنا الأوبئة.