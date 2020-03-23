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السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الصينى ويشيد باحتواء بكين لانتشار كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 04:27 م
السيسي يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الصينى ويشيد باحتواء بكين لانتشار كورونا الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيرة الصينى شى جين بينج
كتب محمد الجالى

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الرئيس الصينى للرئيس السيسى: مستعدون لتقديم ما لدينا من تجارب لمصر فى مجال مكافحة كورونا 

" شى جين بينج" للرئيس السيسى: نقدّر أن مصر كانت فى طليعة الداعمين للصين فى أزمة كورونا

 

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد ظهر اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الصينى شى جين بينج".

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أشاد خلال الاتصال بما حققته الصين من نجاح لافت فى احتواء انتشار فيروس كورونا، ومعربًا عن التطلع لتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الصحية بالبلدين للاستفادة من آليات إدارة أزمة كورونا فى الصين على مختلف المستويات.

من جانبه، اعرب الرئيس الصينى عن امتنان الصين حكومةً وشعبًا لمساندة مصر السريعة لها فى أزمة فيروس كورونا، والتى عكست خصوصية ومتانة علاقات الأخوة والصداقة التى تجمع البلدين، وذلك فى إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تجمعهما، مؤكدا الاستعداد الكامل للصين لتقديم ما لديها من إمكانيات وتجارب لمصر فى مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا.

 

كما تم التوافق على تعزيز مسار التعاون الاستراتيجى بين البلدين خاصةً فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا الصينية وتدريب الكوادر المصرية فى مختلف المجالات.


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الصين

كورونا

الرئيس الصيني

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