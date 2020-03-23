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السودان يعلن إنشاء صندوق قومى لدعم مجابهة فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 10:13 م
السودان يعلن إنشاء صندوق قومى لدعم مجابهة فيروس كورونا الفريق عبد الفتاح البرهان
كتب: أحمد جمعة

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أشاد رئيس المجلس السيادى السودانى الفريق عبد الفتاح البرهان بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة ممثلة في مؤسساتها الرسمية والشعبية ومنظماته الطوعية والمواطنين ورأس المال الوطني الذين ساهموا جميعاً وظلوا يساهمون في منع انتشار وباء كورونا.

أعلن البرهان فى كلمة له نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سانا"، الاثنين، انشاء صندوق قومي لدعم مجابهة مخاطر هذه الأزمة وهو مفتوح لكل أبناء السودان بالداخل والخارج للاسهام في تحقيق أهدافه، ووضع كل امكانيات الدولة السودانية تحت تصرف اللجنة المختصة، ووضع كل امكانيات القوات المسلحة والقوات الأمنية الأخرى تحت تصرف هذه اللجنة.

ودعا البرهان إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية للحفاظ على الشعب السودانى، مشددا على ضرورة التحلى بدرجات المسؤولية وبث ثقافة الوعي بين الجميع للخروج من هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع.

وشدد البرهان على ضرورة عدم التعامل العفوي بمختلف أنواعه والالتزام الصارم بكافة الارشادات الصحية والوقائية والأمنية المصاحبة التي تحد من انتشار العدوى، لأن ظروف السودانية الاقتصادية والصحية لا تتحمل اي تبعات لانتشار هذا المرض القاتل.

 

 

 

 


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