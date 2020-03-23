السنغال تسجل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

دكار /أ ش أ/

أعلنت وزارة الصحة السنغالية ، الأحد ، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور على ضيوف المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة ، فى تصريح للاذاعة السنغالية مساء الأحد ، إنه من أصل 85 فحصًا فيروسيًا تم تلقيه اكتشفت 11 اصابة بالفيروس ، 5 حالات كانوا على صلة بأحد المصابين، وبذلك يرتفع إجمالى المصابين بالفيروس فى السنغال منذ بداية مارس الجارى إلى 67 إصابة، شفيت منها 5 إصابات، ولم تسجل أى حالة وفاة.

وأغلقت وزارة الداخلية السنغالية مساجد العاصمة السنغالية دكار يوم الجمعة الماضى حتى اشعار جديد ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وشهدت السنغال انتشار ملحوظا للفيروس خلال الأيام الماضية.