اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 03:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السنغال تسجل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

الإثنين، 23 مارس 2020 02:00 ص
السنغال تسجل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اجراءات مكافحة فيروس كورونا
دكار /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة السنغالية ، الأحد ، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور على ضيوف المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة ، فى تصريح للاذاعة السنغالية مساء الأحد ، إنه من أصل 85 فحصًا فيروسيًا تم تلقيه اكتشفت 11 اصابة بالفيروس ، 5 حالات كانوا على صلة بأحد المصابين، وبذلك يرتفع إجمالى المصابين بالفيروس فى السنغال منذ بداية مارس الجارى إلى 67 إصابة، شفيت منها 5 إصابات، ولم تسجل أى حالة وفاة.

وأغلقت وزارة الداخلية السنغالية مساجد العاصمة السنغالية دكار يوم الجمعة الماضى حتى اشعار جديد ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وشهدت السنغال انتشار ملحوظا للفيروس خلال الأيام الماضية.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

السنغال

أخبار السنغال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أين تُصلَّى صلوات الجَنَائز فى ظلِّ غلق المساجد.. الأزهر يجيب

أين تُصلَّى صلوات الجَنَائز فى ظلِّ غلق المساجد.. الأزهر يجيب

العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة