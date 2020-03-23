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السعودية تدعو المقيمين لإلغاء تأشيرات الخروج النهائى والخروج والعودة تفادياً للغرامات

الإثنين، 23 مارس 2020 07:12 م
السعودية تدعو المقيمين لإلغاء تأشيرات الخروج النهائى والخروج والعودة تفادياً للغرامات الجوازات السعودية
محمد عبد المجيد

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دعت المديرية العامة للجوازات جميع المقيمين المتواجدين داخل المملكة ممن لديهم تأشيرات خروج نهائى وتأشيرات خروج وعودة بسرعة المبادرة بإلغائها قبل انتهائها، لكى لا تطبق بحقهم الغرامات المقررة نظاماً، وذلك بعد تعليق الرحلات الدولية فى المملكة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة فى إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد.
 
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجوازات أكدت أنه يمكن التأكد من صلاحية "التأشيرة" وإلغاؤها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المخالفين.
 

السعوديه

الجوازات السعوديه

كورونا

فيروس كورونا

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