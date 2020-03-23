اليوم السابع
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الزراعة: 5 لجان تطمئن على محصول القمح بعد موجة الطقس السيئ

الإثنين، 23 مارس 2020 07:00 ص
الزراعة: 5 لجان تطمئن على محصول القمح بعد موجة الطقس السيئ لجان تطمئن على محصول القمح بعد موجة الطقس السيئ
كتب عز النوبى

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تواصل اللجان  الفنية  بوزارة الزراعة ، حملاتها المرروية  على محصول القمح  لمتابعة الموقف بعد موجة الطقس الأخيرة والمتابعة الميدانية للآثار الناتجة عنها ومتابعة موقف الأمراض والتنبيه بصرف الماء الزائد والرش بمبيدات الأصداء في حالة الإصابة.

 ياتى ذلك  تنفيدا لتعليمات السيد القصير ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى  ، وبالتنسيق مع  الدكتور  محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ، وقامت لجنة من قيادات المركز تضم كل من الدكتور  أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات ، والدكتور   علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية ،  الدكتور  حاتم على رئيس الإدارة المركزية لانتاج التقاوى ، والدكتور  احمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي ، والدكتور  خالد جاد رئيس الحملة القومية للقمح بالقليوبية.

 قامت اللجنة بالمرور على حقول القمح عند المزارعين والحقول الإرشادية و حقول اكثار التقاوي بمحافظتي القليوبية والدقهلية، للاطئمنان على المحصول ومتابعة الموقف بعد موجة الطقس الأخيرة والمتابعة الميدانية للأثار الناتجة عنها ومتابعة موقف الأمراض والتنبيه بصرف الماء الزائد والرش بمبيدات الأصداء في حالة الإصابة،  وأكد أعضاء اللجنة أن  الحالة العامة للمحصول جيدة ومبشرة بالخير.

كانت  وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عقدت   اجتماعاً موسعا برئاسة السيد القصير  وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، وبمشاركة رؤساء المراكز البحثية والقطاعات والهيئات والمختصين بالوزارة وذلك لمناقشة الآثار الناجمة عن موجة التقلبات الجوية التي تعرضت لها البلاد خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، فضلا عن  استعراض تقارير غرفة العمليات الخاصة بمتابعة هذه الموجة وتداعياتها.

واوضحت مجموعة ادارة الازمة في تقريرها الذي استعرضه الوزير خلال الاجتماع الأخير  ، أن  الاحداث المناخية غير الاعتيادية التي تعرضت لها البلاد، نتج عنها الكثير من الأمور الإيجابية وكذلك السلبية على التراكيب المحصولية القائمة والأنشطة الزراعية الأخرى، والثروة الحيوانية والداجنة.

وشدد وزير الزراعة على مديريات الزراعة بالمحافظات بتكثيف  حملات المرور على المزارع والحقول بمختلف انحاء الجمهورية، لنقل التوصيات اللازمة والنصائح للمزارعين والمربيين، لعلاج اية مشكلات او آثار سلبية نتجت عن هذه الموجة، حيث تم  اعداد حزمة من التوصيات الفنية اللازمة لدعم المزراعين لتلافي الخسائر.

 

 



لجان مرورية على القمح (1)
لجان مرورية على القمح (1)

لجان مرورية على القمح (2)
لجان مرورية على القمح (2)

لجان مرورية على القمح (4)
لجان مرورية على القمح (4)

لجان مرورية على القمح (5)
لجان مرورية على القمح (5)

لجان مرورية على القمح (7)
لجان مرورية على القمح (7)

 

 


محصول القمح

التقلبات الجوية

البحوث الزراعية

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