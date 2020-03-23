الزراعة: حملات مرورية يومية على البطاطس لزيادة الإنتاج .. اعرف التفاصيل

واصلت اللجان الفنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية التابعة لقطاع الارشاد الزراعى، حملاتها المرور اليومية المكثفة علي زراعات البطاطس الصيفى و المحاصيل البستانية في مختلف المحافظات وإعطاء جميع الارشادات الفنية والتوصيات حول طرق الرى والتسميد والممارسات الجيدة لزيادة الإنتاج ، ومواجهة المناخ المتغير والتقلبات الجوية الفترة الحالية .

وتقوم اللجان الفنية بوزارة الزراعة ، من قبل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، وامراض النبات ، ووقابة النبات ، بالتواصل المباشر مع المزارعين كأحد أدوات وزارة الزراعة لتقديم خدماتها الإرشادية، كما تقوم بالمرور الميداني على الزراعات البستانية ومتابعة العمليات الزراعية خطوة بخطوة وحل جميع المشكلات لدى المزارعين لتحقيق إنتاج ذو جودة عالية كما وكيفا.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، فى تصريحات لـ " اليوم السابع "، أن هناك لجان مرورية يومية لمتابعة زراعات البطاطس للعروة الصيفى موسم 2020 بمختلف المحافظات التي تزرع المحصول وإعطاء جميع الارشادات الفنية والتوصيات حول طرق الرى والتسميد والممارسات الجيدة لمواجهة المناخ المتغير والتقلبات الجوية الفترة الحالية .

كانت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، من خلال لجانها المرورية بمختلف المحافظات التي تزرع محصول البطاطس الصيفى أوصت ببعض الإرشادات من خلال حلقة نقاشية تم فيها استعراض بعض التدابير الخاصة بمقاومة الإجهاد الناشئ عن الظروف الجوية الغير إعتيادية التى تتعرض لها البلاد فى هذه الفترة ومنها تنظيم عملية الرى وتكون على الحامى بكميات قليلة وعلى فترات متقاربة وإعطاء دفعة من نترات الكالسيوم وأوصت اللجنة ببرنامج رش مقترح لمقاومة الإجهاد ، (400 جم مستخلص طحالب+500 جم فولفيك+500 جم عناصر صغرى مخلبيةعاليةالمغنسيوم+20 سم سيتوكينين4٪)/200 لترماء ، كما أوصت اللجنة ببرنامج مقترح لمقاومةأعفان الجذور بعد هطول الأمطار (400 جم مون كت+450 جم توبسين.إم)مع ماء الرى للفدان.