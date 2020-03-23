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الرى: نقل مركب نيلى من أمام دار الكتب واتخاذ الإجراءات ضد ملاكها لمخالفة القانون

الإثنين، 23 مارس 2020 10:00 ص
الرى: نقل مركب نيلى من أمام دار الكتب واتخاذ الإجراءات ضد ملاكها لمخالفة القانون وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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قالت وزارة الموارد المائية والرى أن لإدارة العامة لحماية نيل القاهرة الكبرى بمشاركة وزارة الداخلية ممثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية و قسم شرطة بولاق نفذت قرار الإزالة رقم 439 لسنة ۲۰۱۹ الصادر ضد عائمة  نيلية راسية بالمخالفة للقانون بالبر الشرقي لنهر النيل جنوب كوبرى أمبابة أمام دار الكتب .



أوضحت الوزارة أن العائمة كانت حاصلة على ترخيص بحق إنتفاع بالمياه رقم 27 لسنة 2018 و انتهي بتاريخ 2019/11/30  ولم يتم تجديده، ونظرا لتعارض استمرار رسو العائمة في هذا المكان مع أعمال المشروع الحضاري القومي " ممشى أهل مصر "والذي يجري تنفيذه بمعرفة أجهزة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وتحت مظلة اللجنة العليا لتطوير واجهات نهر النيل برئاسة رئیس مجلس الوزراء تم اتخاذ قرار الازالة.



أشارت الوزارة إلى أنه تم اجراء التنسيقات اللازمة مع أجهزه محافظه القاهره و وتم تحديد 3 مواقع بديلة لرسو العائمة  بكتاب محافظ القاهره حيث تبين ان انسب المواقع بما لايتعارض مع طول العائمة والكائن بالبر الشرقي لجزيرة الزمالك وقد تمت عملية تنفيذ سحب العائمة والنقل وفق الضوابط المتعارف عليها وبحضور لجنة من كافة الجهات المعنية وتم رسو العائمة بسلام فى الموقع الجديد دون حدوث اَي تلفيات.



وأكدت الوزاره أن عملية نقل العائمة من مرساها الكائن بالبر الشرقي جنوب كوبرى امبابة إلى البر الشرقي لجزيرة الزمالك إنما جاءت على غير رغبة من أصحاب العائمة حيث تم ارسال العديد من الإنذارات دون استجابة من ملاك العائمة، وأن الازالة تمت مصلحيا وخصما على حساب ملاك العائمة .



وأشارت الوزارة إلى أن عملية نقل العائمة جاءت حرصا عل الصالح العام لعدم تعطل الاعمال الجارية بالمشروع القومي لتطوير واجه القاهره الكبري في المسافة من كوبرى 15 مايو إلى كوبري إمبابة، وأن الموقع الذى تم نقل العائمه اليه تم باختيار من اجهزة محافظة القاهرة وبصفه مؤقته حاليا، وأنه لن يتم تشغيل العائمه الا بعد الاستقرار على الموقع الذى سيتم إصدار التراخيص اللازمه له بعد مواقفه كافه الجهات المعنيه و اللجنه العليا لتراخيص النيل.






 


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