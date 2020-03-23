اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 09:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس العراقى يبحث مع الممثلة الأممية وممثل الصحة العالمية مكافحة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 08:35 م
الرئيس العراقى يبحث مع الممثلة الأممية وممثل الصحة العالمية مكافحة كورونا الرئيس العراقى برهم صالح
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث الرئيس العراقى برهم صالح مع وزير الصحة العراقى جعفر علاوى والممثلة الأممية جينين بلاسخارت، وممثل الصحة العالمية أدهم إسماعيل، جهود مكافحة فيروس كورونا، وتطورات الوضع الصحى فى البلاد والإجراءات الوقائية والعلاجية المتبعة لمواجهة وباء كورونا والحد من انتشاره، فضلاً عن تقييم الاستعدادات والخطط الموضوعة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الطبية بهذا الشأن.
 
وأكد الرئيس العراقى - وفق بيان صادر عن مكتبه أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أهمية تكاتف الجهود بين الجميع على مواجهة وباء كورونا وزيادة التنسيق والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة والمواطنين من أجل تجاوز هذه الجائحة، إلى جانب استمرار التعاون مع دول العالم لمواجهة هذا الفايروس.
 
وأضاف أن الوباء أصبح يشكل تحدياً خطيراً للعالم بأسره، ويتطلب تضافر وتعاون جميع الدول والمؤسسات الدولية والشعوب لضمان صحة وسلامة الإنسانية جمعاء ، مشيدا بجهود وزارة الصحة والكادر الطبى فى مواجهة هذا الوباء وسبل التقليل من آثاره والحفاظ على سلامة الجميع.
 
و على جانب أخر ، بحث وزير الخارجيّة العراقى محمد على الحكيم، اليوم الأثنين، مع الممثلة الخاصّة للأمين العامّ للأمم المتحدة فى العراق جينين هينس بلاسخارت، سُبُل تعزيز التعاون الثنائى بين بغداد وبعثة الأمم المتحدة ، بالاضافة إلى مُستجدّات الأوضاع السياسيّة فى العراق والمنطقة.
 
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا " أن بلاسخارت أعربت عن استعداد البعثة الأممية لدى بغداد لتقديم الدعم إلى العراق فى إطار تعزيز جُهُود مكافحة فيروس كورونا.
 
من جهته، أشاد الحكيم بالجهود التى بذلتها بعثة يونامى فى العراق، ودورها فى تقديم العون والمساندة.
 

 


العراق

الرئيس العراقى

كورونا

فيروس كورونا

الصحه العالميه ن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العراق: تمديد حظر التجول بالنجف للأول من أبريل للحد من انتشار كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 06:57 م

كردستان العراق تسجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 10:30 ص

العراق: اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" فى بغداد

الأحد، 22 مارس 2020 08:34 م

العراق: أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد فى بعقوبة

الأحد، 22 مارس 2020 06:38 م

العراق يمد حظر التجول فى بغداد لاحتواء فيروس كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 03:06 م

فرض حظر التجول في عموم العراق حتى 28 مارس بسبب كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 02:18 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة