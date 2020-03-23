اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 06:27 م
خالد صلاح
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الرئيس العام لشئون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام

الإثنين، 23 مارس 2020 05:12 م
الرئيس العام لشئون الحرمين يوجه بإغلاق الأبواب غير الرئيسية بالمسجد الحرام المسجد الحرام
أ ش أ

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وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإغلاق أبواب المسجد الحرام غير الرئيسية، والاكتفاء بالأبواب الرئيسية، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ذلك يأتى استمرارا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19 ) التى تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحفاظ على سلامة قاصدى المسجد الحرام.
 
يذكر أن، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.
 
 

السعوديه

المسجد الحرام

المسجد النبوى

كورونا

فيروس كورونا

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