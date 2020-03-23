اليوم السابع
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الرئيس السنغالى يعلن حالة الطوارئ بسبب بفيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:08 م
الرئيس السنغالى يعلن حالة الطوارئ بسبب بفيروس كورونا الرئيس السنغالى ماكى صال
أ ش أ

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أعلن الرئيس السنغالى ماكى صال، حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد، لمواجهة فيروس كورونا، وقال صال - فى كلمة بثها التلفزيون السنغالى - "إن سرعة تطور المرض تعنى أننا بحاجة إلى رفع مستوى الاستجابة، وإلا فإننا نواجه خطر الكارثة العامة، وبناءً على ذلك، وبموجب الدستور والقانون واعتبارًا من مساء اليوم عند منتصف الليل، أعلن حالة الطوارئ على امتداد البلاد وحظر التجول على الأراضى الوطنية، من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً".
 
وأمر الرئيس السنغالى، قوات الدفاع والأمن بالجاهزية للتنفيذ الفورى والصارم للتدابير المنصوص عليها فى جميع أنحاء البلاد.
 
وكان وزير الصحة السنغالى عبد الله ضيوف صار، قد أعلن اليوم الإثنين تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 79 شخصا.
 
وأغلقت وزارة الداخلية السنغالية، مساجد العاصمة دكار يوم الجمعة الماضى، حتى إشعار جديد ضمن الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
 
 

السنغال

الرئيس السنغالى

كورونا

فيروس كورونا

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