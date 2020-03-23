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الداخلية تضبط المتهمين بسرقة 900 ألف جنيه من موظفين فى المنوفية

الإثنين، 23 مارس 2020 12:49 م
الداخلية تضبط المتهمين بسرقة 900 ألف جنيه من موظفين فى المنوفية المتهمين
كتب محمود عبد الراضى – سليم على

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة حقيبة بداخلها قرابة 900 ألف جنيه من موظفين بإحدى الشركات حال قيامهما بتوريد المبلغ بحساب جهة عملهما بأحد البنوك بالمنوفية، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

 

 وتكثيفاً لجهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور من (أمينى خزينة بإحدى الشركات - مُقيمان بدائرة المركز) بأنهما أثناء توجههما لفرع أحد البنوك بدائرة المركز، مستقلان دراجة نارية "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ (895 ألف جنيه "خاصة بالشركة محل عملهما") لتوريدها بحساب الشركة بالبنك، فوجئا بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بخطف الحقيبة بداخلها المبلغ المشار إليه وهربا.

 

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائى المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية - مُقيمان بدائرة قسم شرطة منوف، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما بمكان إختبائهما بإحدى المناطق بدائرة قسم ثان المنتزه، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما للواقعة وقررا أنهما حال مرورهما بتاريخ الواقعة أمام فرع البنك المُشار إليه مستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ملك أحدهما" شاهدا أحد المجنى عليهما حال حمله للحقيبة المُشار إليها ويظهر منها بعض المبالغ المالية، فقام أحدهما بخطفها وفرا هاربين، وإقتسما المبلغ المالى فيما بينهما عقب ذلك قاما بالسفر لمدينة الإسكندرية والإختباء بإحدى المناطق بدائرة القسم، ووتم بإرشاد المتهمان ضبط مبلغ (823,500 جنيه "من حصيلة المبلغ المستولى عليه"- الدراجة النارية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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