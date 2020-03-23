الداخلية السعودية: متابعة تنفيذ منع التجوال لمدة 21 يوما والخروج للضرورة

كتب محمد عبد العظيم

أكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، أن أجهزة الأمن ستبدأ من اليوم متابعة تنفيذ منع التجوال داخل المملكة لمدة 21 يوما، موضحا أن كافة رجال الأمن متواجدون فى الشارع لمتابعة التنفيذ ولن يتم السماح بالخروج إلا للحالات القصوى فقط.

وأضاف الشلهوب خلال مؤتمر صحفى لعدة وزارت سعودية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، أنه سيتم فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف قرار حظر التجوال، وسوف تتضاعف حال تكرار هذه المخالفة وصولا إلى السجن لمدة 21 يوما، وذلك فى إطار إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا.