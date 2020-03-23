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الداخلية السعودية: متابعة تنفيذ منع التجوال لمدة 21 يوما والخروج للضرورة

الإثنين، 23 مارس 2020 03:46 م
الداخلية السعودية: متابعة تنفيذ منع التجوال لمدة 21 يوما والخروج للضرورة السعودية
كتب محمد عبد العظيم

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أكد المقدم طلال الشلهوب المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، أن أجهزة الأمن ستبدأ من اليوم متابعة تنفيذ منع التجوال داخل المملكة لمدة 21 يوما، موضحا أن كافة رجال الأمن متواجدون فى الشارع لمتابعة التنفيذ ولن يتم السماح بالخروج إلا للحالات القصوى فقط. 

وأضاف الشلهوب خلال مؤتمر صحفى لعدة وزارت سعودية حول أخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الاثنين، أنه سيتم فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال لمن يخالف قرار حظر التجوال، وسوف تتضاعف حال تكرار هذه المخالفة وصولا إلى السجن لمدة 21 يوما، وذلك فى إطار إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا. 

وفيما رصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها إدارتي ميناءي جازان وفرسان لضمان سلامة المسافرين على رحلات العبارات الخاصة بنقل الركاب بين مدينة جازان ومحافظة جزر فرسان للوقاية من فيروس كورونا. 
 
مع تزايد حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، تتسارع وتيرة اتخاذ القرارات بدول الخليج، فبعدما قرر الكويت فرض حظر التجوال لحقت به المملكة العربية السعودية لتفرض حظرا.
 
وأعربت منظمة الصحة العالمية، عن امتنانها وشكرها للمملكة السعودية، التى نقلت إمدادات المنظمة الحيوية الخاصة بفيروس كورونا الجديد –كوفيد 19- جواً إلى اليمن.
 

 


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