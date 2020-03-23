اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 03:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الخطوط الجزائرية تعيد 3466 جزائريا إلى بلادهم خلال 3 أيام بسبب الكورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 02:00 ص
الخطوط الجزائرية تعيد 3466 جزائريا إلى بلادهم خلال 3 أيام بسبب الكورونا طائره ركاب _ صورة أرشيفية
الجزائر /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمين أندلسي، أن الشركة قامت منذ يوم الخميس الماضي، بإجلاء 3466 مواطنا جزائريا كانوا فى الخارج.

وقال أندلسى فى تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية إن أيام 19 و20 و21 مارس الجارى شهدت 17 رحلة لإجلاء رعايا جزائريين من تونس والمغرب ومصر والإمارات وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وتركيا والنمسا وروسيا.

وأضاف أن بعض البلدان، التى يقيم بها عدد كبير من أفراد الجالية الجزائرية، مثل فرنسا شهدت عدة رحلات إجلاء قامت بها شركة الخطوط الجوية الجزائرية انطلاقا من عدة مدن منها، مثل مرسيليا و ليون وتولوز وباريس.

وأوضح أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية أرسلت عدة طائرات لمطارات تونس العاصمة والقاهرة وإسطنبول لإجلاء الجزائريين المقيمين فى الخارج وكذا الأشخاص الذين سافروا لأسباب شخصية.

وأشار إلى أن هذه الرحلات تأتى تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الذى أمر بإجلاء الجزائريين المتواجدين فى الخارج، وأوضح أن طائرات شركة الخطوط الجوية الجزائرية تخضع حاليا لعملية صيانة فى فترة تعليق الطيران، مضيفا أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية قامت بإعطاء إجازة لـ50 % من عمالها، فى إطار الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا التى قررتها السلطات الجزائرية.

 


الخطوط الجزائرية

الكورونا

كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أين تُصلَّى صلوات الجَنَائز فى ظلِّ غلق المساجد.. الأزهر يجيب

أين تُصلَّى صلوات الجَنَائز فى ظلِّ غلق المساجد.. الأزهر يجيب

العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

ماذا فعلت كورونا بمدينة ليفربول وأين محمد صلاح؟!

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

مجلس تحرير "اليوم السابع" يعقد اجتماعه الأول عبر الفيديو بكامل تشكيله ..صور

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

أخبار سارة.. تأجيل أقساط القروض وشهادات بفائدة 15%.. مع أحمد يعقوب

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

لو هتشتغل من البيت.. 9 نصائح لزيادة سرعة الواى فاى فى منزلك

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

البنك المركزى يلغى رسوم وعمولات التحويلات المحلية بالجنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة