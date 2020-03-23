اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 12:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة الروسية تخصص 300 مليون دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 11:01 ص
الحكومة الروسية تخصص 300 مليون دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا ميخائيل ميشوستين
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 كشف رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين عن مجموعة إجراءات جديدة تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" ودعم الاقتصاد الروسي.
وقال ميشوستين، خلال اجتماع حكومي، اليوم الاثنين :" لقد تم تخصيص 23 مليار روبل (حوالي 300 مليون دولار) لقطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد.
وأضاف: "سنعمل على تحفيز الشركات المصنعة المحلية بالأموال اللازمة لمكافحة الفيروس ، وكذلك دعم الصناعات الطبية والصيدلانية"، مشيرا إلى نية الحكومة تخصيص الأموال لاستيراد معدات طبية ضرورية ، مثل أجهزة التصوير الحراري وموازين حرارة متطورة ووحدات تطهير الهواء. 
وكلف ميشوستين الدوائر الحكومية المعنية بإعداد حزمة من الإجراءات الإضافية لدعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك صناعة البناء والشركات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج إحلال الواردات في ظل انتشار "كورونا". 
وبحسب مرسوم حكومي نشر اليوم ، فإنه تم تخصيص 10 مليارات روبل من صندوق الرفاه الوطني لوزارة التجارة والصناعة الروسية لإنتاج وشراء المعدات والمنتجات اللازمة لتشخيص الأمراض الوبائية والكشف عنها والوقاية منها وعلاجها، بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية والأدوية والأجهزة الطبية.وكانت الحكومة الروسية اتخذت مجموعة إجراءات لدعم قطاع الأعمال في روسيا ولاسيما الطيران والسياحة، حيث أعلنت عن تأسيس صندوق بقيمة 300 مليار روبل (4 مليارات دولار) لدعم الاقتصاد الوطني الروسي. 
يُذكر أن العدد الكلي للمصابين بفيروس " كورونا" في عموم روسيا بلغ اليوم 438 إصابة. 

ميخائيل ميشوستين

روسيا

كورونا

فيروس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة