اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 01:45 م
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الحكومة الألمانية تقر خطة اقتصادية بمئات المليارات لمواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 01:44 م
الحكومة الألمانية تقر خطة اقتصادية بمئات المليارات لمواجهة فيروس كورونا ميركل
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن الحكومة الألمانية تقر خطة اقتصادية بمئات المليارات لمواجهة فيروس كورونا.

 

وأنشأت الحكومة الألمانية مراكز اختبار للتأكد من الإصابة من فيروس "كورونا"، فى الشوارع فى العديد من المناطق، لإجراء التحاليل الخاصة للمواطنين.

 

أظهر إحصاء لمعهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة اليوم الاثنين أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا قفز إلى 22672 حالة كما توفي 86.

 

كان عدد الإصابات المؤكدة أمس 18610 إلى جانب 55 وفاة. وحذر المعهد أمس من أن العدد الفعلي أكبر على الأرجح نظرا لأن بعض السلطات المحلية لم تسلم بياناتها في مطلع الأسبوع.


المانيا

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