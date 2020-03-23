اليوم السابع
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الإثنين، 23 مارس 2020 06:27 م
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الحكومة الأردنية تؤكد أن حظر التجوال فى البلاد مستمر حتى إشعار آخر

الإثنين، 23 مارس 2020 04:51 م
الحكومة الأردنية تؤكد أن حظر التجوال فى البلاد مستمر حتى إشعار آخر الجيش الاردنى يفرض حظر التجوال
أ ش أ

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جددت الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، التأكيد على أنّ حظر التجوّل سيستمرّ حتى إشعار آخر، داعيه المواطنيبن الأردنيين إلى تهيئة أنفسهم لمرحلة صعبة، وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا " أن وزير الإعلام الأردنى أمجد العضايلة أهاب بالمواطنين التحلّى بالإيجابية والموضوعية والواقعية، والالتزام فى بيوتهم وعدم خرق تعليمات حظر التجول تجنباً للعقوبات القانونية، مؤكدا أن الحكومة ستبدأ من صباح يوم غد بإيصال المستلزمات الأساسيّة للمواطنين (الخبز، ومياه الشرب، والدواء) إضافة إلى ما أعلنت عنه سابقاً من توزيع الغاز والديزل والجاز، وفتح بعض محطّات المحروقات.
 
وقال الوزير الأردنى، سيتمّ إيصال مياه الشرب للمواطنين إلى بيوتهم، من خلال الاتصال المباشر مع محطّات بيع المياه المتوفّرة فى مختلف محافظات البلاد، مؤكداً أن إيصال المواد الأساسيّة سيقتصر حتى نهاية الأسبوع الحالى على المياه، والخبز، والأدوية، ومستلزمات الصيدليّات فقط.
 
وكان وزير الدولة لشئون الإعلام فى الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، حظر التجول فى جميع مناطق المملكة اعتبارا من الساعة السابعة من صباح السبت.
 
وقال الوزير الأردنى، إنه سيعاقب كل من يخالف الأمر، بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد.
 
أعلن وزير الدولة لشئون الإعلام أمجد العضايلة، أمر الدفاع رقم 2، والمتضمن حظر التجول فى جميع مناطق المملكة اعتبارا من الساعة السابعة من صباح السبت.
 
ويعاقب كل من يخالف الأمر، بالحبس لمدة لا تزيد عن عام واحد
 

الاردن

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كورونا

فيروس كورونا

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