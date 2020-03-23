اليوم السابع
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الحكومة الأردنية: بدء توصيل المستلزمات الأساسية للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

الإثنين، 23 مارس 2020 04:56 م
الحكومة الأردنية: بدء توصيل المستلزمات الأساسية للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء العالم يواجه فيروس كورونا
هند المغربي

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أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، أمجد عودة العضايلة، اليوم الاثنين، أن اللطات الأردنية ستبدأ، اعتبارا من صباح يوم الثلاثاء، بإيصال المستلزمات الأساسية للمواطنين.

وأوضح العضايلة، خلال مؤتمر صحفى عقده مع وزير العمل نضال البطاينة، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن توصيل هذه المستلزمات سيتم إضافة إلى ما أعلنت الحكومة عنه سابقا من توزيع الغاز والديزل والجاز، وفتح بعض محطات المحروقات.

وكشف العضايلة عن حسم الحكومة لإيصال الخبز للمواطنين من خلال البلديات وشركات توزيع المياه، والشركات الكبرى التي كانت تقوم عادة بإيصال المواد التموينية للبقالات. وأشار إلى أن المخابز ستبدأ العمل منذ فجر يوم غد الثلاثاء، لكن لن يكون هناك بيع مباشر للمواطنين، وبإمكانهم الحصول على الخبز من خلال المركبات المصرح لها بتوزيعه والتي ستصل إلى منازلهم.

وأضاف أن جميع الصيدليات ستفتح اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء، لكن لن تقوم بالبيع المباشر للمواطنين، بل ستقوم بإيصال الأدوية والمواد الطبية وحليب الأطفال وغيرها من المستلزمات التي تباع في الصيدليات من خلال خدمة التوصيل، وبعد الاتصال المباشر لطلب الاحتياجات اللازمة.

وتابع العضايلة: "سيتم إيصال مياه الشرب للمواطنين إلى بيوتهم، من خلال الاتصال المباشر مع محطات بيع المياه المتوفرة في مختلف محافظات المملكة"، مؤكدا أن إيصال المواد الأساسية سيقتصر حتى نهاية الأسبوع الحالي على المياه، والخبز، والأدوية، ومستلزمات الصيدليات فقط.

ولفت وزير الدولة إلى أن هذه الآليات تطبق لأول مرة، وقد يظهر بعض القصور والاختلالات، وستقوم الحكومة بتقييمها ومعالجتها أولا بأول.

وجدد العضايلة التأكيد على أن "حظر التجول سيستمر إلى إشعار آخر، ويجب أن نهيئ أنفسنا لمرحلة صعبة، كما أعلن من قبل".

وأهاب العضايلة بالمواطنين للتحلي بالالتزام في بيوتهم وعدم خرق تعليمات حظر التجول، تجنبا للعقوبات القانونية. وأكد أن الحكومة ترصد ملاحظات المواطنين واقتراحاتهم وشكاواهم طوال الوقت، وأن المخزون الاستراتيجي كاف والإمكانات جميعها مسخرة لخدمتهم.

 


الحكومة الاردينه

كورونا

فيروس كورونا

الأردن

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