اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 04:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يدعو الأمم المتحدة لتصنيف مليشيا الحوثى "جماعة إرهابية"

الإثنين، 23 مارس 2020 04:00 ص
الجيش اليمنى يدعو الأمم المتحدة لتصنيف مليشيا الحوثى "جماعة إرهابية" عناصر من الجيش اليمنى
عدن /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا المتحدث باسم الجيش اليمنى، العميد عبده مجلى، الأمم المتحدة لتصنيف مليشيا الحوثى جماعة إرهابية حيث أنها استهدفت الأحياء المدنية المأهولة بالسكان أكثر من مرة وسط صمت على جرائمها بحق المدنيين.

وقال المتحدث - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - إن المليشيا لجأت لاستهداف الأحياء السكنية بمدينة مأرب، بالصواريخ نتيجة للخسائر الكبيرة التى تكبدتها فى جبهة صرواح.

وأكد أن الجيش اليمنى يواصل التقدم وبشكل مستمر فى جبهات عدة على امتداد جبهات صرواح، ويكثف من عمليات الكمائن والتطويق لمواقع المليشيات وسط استسلام العديد من عناصرها.. لافتا إلى أن الجيش يواصل أيضا عملياته فى محافظة الجوف لاستدراج مليشيا الحوث فى مناطق متفرقة من جبهة خب والشعف وشرق مدينة الحزم.

وأضاف العميد مجلى أن عددا كبيرا من المليشيا تم أسرهم فى جبهتى الوجف فى خب والشعف ومنطقة صبرين شرق الحزم .. مؤكدا أن الجيش يواصل التقدم بخطى ثابتة فى جبهة قانية شرق محافظة البيضاء بعد أن تمكن خلال اليومين الماضيين من استعادة عدة مواقع.

 


الجيش اليمنى

اليمن

أخبار اليمن

الأمم المتحدة

مليشيا الحوثى

جماعة إرهابية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأزهر يوضح حكم كفالة الأُسر الفقيرة وتعجيل إخراج الزكاة خلال أزمة كورونا

الأزهر يوضح حكم كفالة الأُسر الفقيرة وتعجيل إخراج الزكاة خلال أزمة كورونا

الحالات المستثناة من حظر إقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون الجديد

الحالات المستثناة من حظر إقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون الجديد

هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟.. الإفتاء تجيب

هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟.. الإفتاء تجيب

استعدادا لافتتاحها.. مناقصة لتوريد أثاث محطات مترو "النزهة ـ عدلى منصور"

استعدادا لافتتاحها.. مناقصة لتوريد أثاث محطات مترو "النزهة ـ عدلى منصور"

مطالب برلمانية بتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة

مطالب برلمانية بتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة

أين تُصلَّى صلوات الجَنَائز فى ظلِّ غلق المساجد.. الأزهر يجيب

أين تُصلَّى صلوات الجَنَائز فى ظلِّ غلق المساجد.. الأزهر يجيب

العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة