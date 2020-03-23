الجيش الليبى:مقتل 4 جنود أتراك خلال الاشتباكات الأخيرة جنوبى طرابلس

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أعلن آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش الليبي اللواء مبروك الغزوي، مقتل أربعة جنود أتراك وقيادي سوري، خلال الاشتباكات الأخيرة بين قوات الجيش وقوات الوفاق، في المحاور الجنوبية للعاصمة طرابلس .

وأوضح الغزوي - في تصريحات أوردتها "بوابة أفريقيا الإخبارية" الليبية اليوم الاثنين - أن الجنود الأتراك قُتلوا إثر حصار طويل قامت به الوحدات العسكرية التابعة للجيش في محور عين زارة، بينما تُوفي القيادي السوري متأثرًا بإصابته البليغة بعد أسره رغم محاولات إسعافه.

وأضاف الغزوي أن الجيش يتحفظ على هذه الجثث، ولا يمانع في تسليمها إلى ذويهم عبر الهلال الأحمر الليبي.