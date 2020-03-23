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"التموين" تبدأ طرح الكحول كمطهرات بمنافذ المجمعات بسعر 36 جنيه للعبوة

الإثنين، 23 مارس 2020 01:02 ص
"التموين" تبدأ طرح الكحول كمطهرات بمنافذ المجمعات بسعر 36 جنيه للعبوة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من الكحول لاستخدامه كمطهر بنسبة تركيز 70% كحول مع بعض الألوان والروائح، وذلك بفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية " كما سيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين، ومن ضمن منتجات شركة السكر مثل منتج " 555" ومنتج لافندر، وسيتم طرحها فى عبوات 250 ملى بسعر 36 جنبه للعبوة، وسيتم أيضا توفير عبوات 125 ملى.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد ان جميع كافة الأجهزة الرقابية تقوم بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين سواء فى السلع الغدائية او المنظفات والمطهرات حيث تم تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين، وان من يثبت تلاعبه يتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية قائلا:" من يثبت تلاعبه لن يفلت من عقاب رادع وفقا للقانون " وخاصة التلاعب فى أسعار السلع الغذائية وكذلك المنتجات المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجار.

وأوضح الوزير، أن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ مطالبا التجار والصناع والموزعين الالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة للأسواق التجارة الداخلية وأن الظروف التى تشهدها البلاد تحتم على الجميع الالتزام بالقانون وبالإجراءات السليمة لعمليات البيع والشراء وعدم استغلال المواطنين.

 


التموين

الكحول

مطهرات

منافذ المجمعات

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