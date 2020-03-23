التليفزيون الإيرانى: إصابة 19 مراسلا ومصورا بفيروس كورونا المستجد

كتب محمد عبد العظيم

أفادت وكالة أنباء التليفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، بإصابة 19 مراسلا ومصورا يعملون لديها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

أعلن متحدث وزارة الصحة فى إيران كيانوش جهان بور، اليوم الاثنين، ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1812 شخصا، والإصابات بلغت 32 ألفا و49 شخصا، ومتعافيين 8376.

وأعلن رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني ومساعد الشؤون التنسيقية، حبيب الله سياري ، عن إنشاء القوات البرية فى الجيش مستشفى ميدانى بسعة 2000 سرير خلال 48 ساعة فى العاصمة طهران، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فى جميع المحافظات الإيرانية، لاسيما فى العاصمة طهران التى تحتل المرتبة الأولى فى اعداد الإصابات.

أكد الرئيس الإيرانى حسن روحانى، أن العقوبات الأمريكية عرقلت جهود إيران لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".