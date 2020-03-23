التضامن: تلقى الشكاوى إلكترونيا فقط من خلال الخط الساخن 16528

كتب مدحت وهبة

قررت وزارة التضامن الاجتماعى بشكل مؤقت عدم تلقى أية شكاوى ورقية بالديوان العام أو إدارات خدمة المواطنين بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لها، كما تقرر وقف أيه عمليات للاستعلام والتظلم الشخصى لعملاء برنامج تكافل وكرامة والاقتصار على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين عبر رابط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء(www.shakwa.eg) ، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء كما يتم تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين على الارقام الخاصة بكل مديرية تضامن اجتماعى على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات المؤقتة تأتى فى إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بالإجراءات دعما فى مواجهة الحد من انتشار الفيرس.



كانت نيفين القباج وزيرالتضامن الاجتماعى قد وجهت بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بمؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى كافة محافظات الجمهورية فقد قامت مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات بتعقيم مؤسسات الرعاية التابعة للوزارة ومقار المديريات وتوفير الكاشف الحرارى للكشف على درجة حرارة العاملين وابنائنا بدور الرعاية والمؤسسات وتوفير الكمامات والقفازات والمواد المطهرة والحفاظ على النظافة العامة للأبناء بالإضافة الى توفير منشورات توعوية داخل جميع مؤسسات الرعاية.