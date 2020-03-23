اليوم السابع
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التصديرى للجلود: 30% حجم تراجع واردات الأحذية فى 2019 بعد تطور الصناعة المصرية

الإثنين، 23 مارس 2020 09:00 م
التصديرى للجلود: 30% حجم تراجع واردات الأحذية فى 2019 بعد تطور الصناعة المصرية جلود
كتبت سماح لبيب

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قال محمد الفولى عضو المجلس التصديرى للجلود، أن مصر حققت تطورا كبيرا فى صناعة وانتاج الأحذية غير مسبوق فى عام 2019 ، حيث تراجع حجم الاستيراد بنحو 30% بنا يعادل 100 مليون جنيه ، حيث ارتفع حجم وجودة المنتج المحلى فى صناعة الأحذية أدى إلى تراجع المستورد. 
 
وأضاف الفولى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الصناعة المصرية تحتاج إلى مزيد من الدعم من خلال الحد من الواردات الرديئة ودخولها الأسواق خاصة وأنها تضر الصناعة المصرية والمستهلك معا ، لافتا إلى ضرورة تطبيق المواصفات القياسية المصرية على كافة الواردات من الأحذية والمنتجات الجلدية لأن المطبق حاليا بتبع الشكل فقط وليس تحليل الجودة بشكل كامل. 
 
وأوضح عضو المجلس التصديرى للجلود، أن هناك ما يقرب من 80% خلل وعيوب بالمنتجات المستوردة وذلك بسبب التعاقد على استيراد منتجات رديئة منخفضة السعر مما يضر بصحة المواطن المصرى ، ولابد من تدخل غرفة صناعة الجلود لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة المستورد.
 
وأشار إلى أن تخصيص مليار جنيه للتصدير من الرئيس عبد الفتاح السيسى سيساهم فى ضخ المزيد من الصادرات الأسواق المستهدفة فى ظل الأزمة التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

اخبار الاقتصاد

الجلود

التصدير

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