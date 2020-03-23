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التشيك تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع المصابين إلى 1120

الإثنين، 23 مارس 2020 12:37 ص
التشيك تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع المصابين إلى 1120 كورونا
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت سلطات جمهورية التشيك، مساء أمس الأحد، عن وفاة أول حالة لمصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى البلاد.

ووفقا لـ”RT”، قال رومان بريمولا، رئيس خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا، إن الشخص المتوفى يبلغ من العمر 95 عاما، كان يعانى من مشكلات صحية عديدة، إلى جانب إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدد المصابين بالفيروس بلغ 1120 حالة، حتى نهاية يوم الأحد.

كانت حكومة التشيك، أعلنت تعويض المواطنين جراء الأثار الناجمة عن وباء كورونا، وتعويض العاملين بالدولة، حيث ستدفع الدولة نفقات العاملين لحسابهم الخاص تعويضًا عن فترة الحجر الصحى.

 كما حددت الدولة وقتًا مخصصُا لشراء احتياجات كبار السن من متاجر البقالة أو الصيدليات من 7 إلى 9 صباحًا، كما وجهت بتواجد أفراد أسرة المرضى الذين يعانون من كورونا، بجميع المستشفيات الخاصة بالأمراض الحادة.

 ووافقت الحكومة على أن تدفع الدولة مقابل تمريض لآباء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة. وستدفع الدولة بدل التمريض لكامل فترة إغلاق المدرسة لآباء الأطفال دون سن 13 الذين بقوا مع أطفالهم، ووافقت الحكومة اليوم، وأعلنته وزارة العمل، وسيتلقى مجلس النواب لعرض المشروع القانون الجديد.

ويحق للموظفين فقط الحصول على إعانة التأمين ضد المرض، ووافقت الحكومة على أن تدفع الدولة الإعانة من اليوم العاشر والسابع عشر على التوالي، كما ستقوم وزارة الصناعة بإعداد البرنامج للعاملين لحسابهم الخاص.

 وستقوم الدولة بسداد نفقات الأجور وتعويضات رواتب العاملين فى الحجر الصحى بسبب انتشار الفيروس التاجى إلى أصحاب العمل، كما أنها تدفع 80 % من أرباح موظفى المحلات التجارية والمطاعم وغيرها من الأماكن التى تعين إغلاقها.

ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من تأثير أزمة الفيروس التاجى على الشركات والمؤسسات ومنع التكرار.


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التشيك

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جمهورية التشيك

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