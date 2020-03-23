اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تعلق جلسة التداول نصف ساعة لارتفاع مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 5%

الإثنين، 23 مارس 2020 10:39 ص
البورصة تعلق جلسة التداول نصف ساعة لارتفاع مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 5% محمد فريد رئيس البورصة المصرية
كتب ــ هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت إدارة البورصة المصرية، تعليق جلسة التداول اليوم الاثنين، لمدة نصف ساعة وذلك بسبب ارتفاع مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 5%، وسط صعود كبير لباقى المؤشرات، وربح رأس المال السوقى أكثر من 23 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء جلسة التداول.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 6.71% ليصل إلى مستوى 10404 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.95% ليصل إلى مستوى 1318 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 7.02% ليصل إلى مستوى 11545 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 7.46% ليصل إلى مستوى 3867 نقطة.
 
كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.16% ليصل إلى مستوى 906 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.01% ليصل إلى مستوى 1018 نقطة.
 
تتوالى القرارات المحفزة للبورصة المصرية يوما بعد يوم، بعد سلسلة من الخسائر منيت بها على مدار الشهرين الماضيين جعلتها تصل لأدنى مستوى لها منذ شهر أكتوبر لعام 2016، آخر تلك القرارات ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ ساعات، عن تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة، وهو أول قرار يعلنه رئيس جمهورية فى مصر لدعم سوق المال.
 
ورحب خبراء بسوق المال، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأيضا بالقرار والمبلغ المرصود لدعم البورصة، وعددوا من عائد القرار، وأهمها أولا إعلان رسمى بوضع الدولة البورصة المصرية على رأس أولوياتها، فى ظل الدور الهام لها باعتبارها مرآة للاقتصاد، وخير دعاية لما تم من إصلاحات اقتصادية ناجحة على مدار الفترة الماضية، ثانيا طمآنة المستثمرين وتحسين نفسية المتعاملين، وهو أمر إيجابى جدا لأن تراجع البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، لم يكن سببه لأداء المالى للشركات المقيدة أو حتى الاقتصاد المصرى ولكن خوفا من تداعيات أزمة كورونا على الأسواق المالية العالمية، ثالثا فرصة لاقتناص أسهم ذات عائد مالى قوى بعد وصولها لمستويات سعرية مغرية.
 

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

الأزهر يوضح حكم كفالة الأُسر الفقيرة وتعجيل إخراج الزكاة خلال أزمة كورونا

الأزهر يوضح حكم كفالة الأُسر الفقيرة وتعجيل إخراج الزكاة خلال أزمة كورونا

الحالات المستثناة من حظر إقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون الجديد

الحالات المستثناة من حظر إقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون الجديد

هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟.. الإفتاء تجيب

هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟.. الإفتاء تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة