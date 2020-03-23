اليوم السابع
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البورصة المصرية تقرر إلغاء آلية الإيقاف المؤقت للتداولات فى حالات الصعود

الإثنين، 23 مارس 2020 05:13 م
البورصة المصرية تقرر إلغاء آلية الإيقاف المؤقت للتداولات فى حالات الصعود البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تقدم مجلس إدارة البورصة المصرية، بمقترح اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، يقضى بإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر EGX100 للسوق ككل فى حالات الصعود اتساقا مع الأسواق العالمية والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت فى حالات الهبوط فقط.
 
وجاءت تلك الخطوة بعد استعراض تقرير معد من قبل اتحاد البورصات العالمية بشأن الأسواق التى تعلق التداولات فى حالات التذبذب الشديدة فى المؤشرات المرجعية، والذى أظهر أن هناك عدداً من الأسواق تقوم بتعليق التداولات لفترة محددة فى حالات الانخفاض فقط فى قيمة المؤشر، ولاتطبقها فى حالات الارتفاع.
 
وتقضى القواعد الحالية بالبورصة المصرية، بإيقاف التداولات لمدة نصف ساعة فى حالات صعود أو هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 5%.
 
وفى ضوء التنسيق التشاور المستمر بين إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ ما هو مناسب من إجراءات وتدابير لمساندة ودعم سوق الأوراق المالية، وانطلاقاً من القواعد المنظمة لإيقاف التداول فى سوق الأوراق المالية المصرى ودراسة أثر إيقاف التداول فى حالات الصعود والهبوط خلال الفترة الماضية، اتخذ مجلس إدارة البورصة قرارا باستمرار التداولات فى حالات صعود السوق وإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت ى حالات ارتفاع الاسعار وذلك على مستوى المؤشر فقط.
 
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت مقترح البورصة بإجازة تلقى شركات السمسرة لأوامر العملاء من خلال البريد الالكترونى أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بعقد فتح الحساب مع العميل وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الالكترونى أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.

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