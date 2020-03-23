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البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإثنين، 23 مارس 2020 07:00 ص
البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية الهلال ومعهد البحوث الفلكية
كتب محمود راغب

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ساعات معدودة باتت تفصلنا عن ميلاد شهر شعبان لعام 1441 هجريا، حيث كشفت الحسابات الفلكية للمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن ظروف ميلاد هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية والعواصم والمدن الإسلامية .
 
وفيما يلى ينشر "اليوم السابع" كواليس وظروف رؤية هلال شعبان لعام 1441 هجريا ، كما يلى :
 
1- يولد هلال شهر شعبان فى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 28 صباحا يتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء المقبل
 
2- ميلاد هلال شعبان سيوافق 29 رجب 1441 هجريا و 24 مارس وهو يوم الرؤية.
 
3- يبقى الهلال الجديد فى سماء كل من مكة المكرمة لمدة 9 دقيقة
 
4- يبقى الهلال في سماء القاهرة لمدة 7 دقائق بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية
 
5- فى محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 7 لـ10 دقيقة
 
6- يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس فى سماء المدن العربية والإسلامية بين 2 لـ 18 دقيقة.
 
7-  تكون غرة شهر شعبان لعام 1441 هجريا فلكيا يوم الأربعاء المقبل 25 مارس.
 
وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار".
 
ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الانسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.
 
ولقد اتخذ شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلة هذه التقاويم "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"
 
و نظام التقويم الهجرى فيعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
 

غره شهر شعبان

شهر شعبان

الشهور الهجريه

التقويم الهجرى

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