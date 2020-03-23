البحرين: تعافى 11 حالة جديدة من "كورونا" لترتفع نسب الشفاء إلى 160

وأعلنت وزارة الصحة في مملكة البحرين، تعافي 11 حالة جديدة من فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد19).

وذكرت الوزارة- في بيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه تم إخراج المتعافين من مركز العزل والعلاج، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين 160 حالة حتى الآن.

وأفادت قناة سكاى نيوز أن وزير الصناعة البحرينى قد أعلن عن أنه سيتم إغلاق جميع المحلات التجارية بدءا من 26 مارس الجارى.

من جانب آخر كانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت وفاة مواطنة بحرينية كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، تبلغ من العمر 51 عامًا، ولديها أمراض وظروف صحية كامنة، وذكرت الوزارة - فى بيان لها اليوم الأحد أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن المواطنة المتوفية كانت تخضع للعلاج والرعاية فى إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبى متخصص بعد عودتها من إيران ضمن خطة الإجلاء، معربةً عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة.