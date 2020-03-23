البترول: 63.8 مليار متر مكعب استهلاك السوق المحلى من الغاز الطبيعى فى 2019

كتبت - مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا ،وزير البترول والثروة المعدنية على أن استراتيجية الوزارة الجاري تنفيذها حالياً تهدف إلى استمرار زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة القومية للغازات الطبيعية وأطوالها لمقابلة الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعى من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية لتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي في مختلف مناطق صعيد مصر ودلتا النيل والوجه البحرى لتغذية المشروعات القومية الكبرى مثل محطات الكهرباء إلى جانب تغذية مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية.

وأشار الملا إلى أن مشروعات تطوير وتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي تُعد أحد المحاور الهامة التي ستلعب دوراً كبيراً في تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول، وشدد وزير البترول على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية كونها أحد الأنشطة الهامة المنوطة بتحسين الأداء وزيادة الإنتاج من خلال حماية الأفراد والمعدات والمنشآت والحفاظ على بيئة العمل.



وزير البترول يترأس اعمال الجمعية العامة لشركة جاسكو

وأكد علي أهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة لحماية وصيانة خطوط الشبكة القومية للغازات والاستمرار في رفع كفاءة الشبكة.

جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2019 بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسبة نيرمين عبد الفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.

وخلال الجمعية عرض المهندس ياسر صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة - نتائج أعمال الشركة خلال عام 2019، والتى أظهرت تطور الكميات الموزعة من الغاز الطبيعى على قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلى لتبلغ 63.8 مليار متر مكعب مقابل 61.5 مليار متر مكعب عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4 %، وكان لقطاع الكهرباء الأولوية الأولى حيث تم تأمين إحتياجاته والتي تمثل نسبتها حوالى 58 % من إجمالى الإستهلاك بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة البترول لتوفير المازوت كوقود بديل ، وأضاف أن (جاسكو) نفذت عدة مشروعات لتدعيم أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالى أطوالها مع نهاية عام 2019 إلى 7850 كم وطاقة النقل إلى 250 مليون متر مكعب / يوم، مشيرًا إلى الحرص على استمرار تطوير أعمال التشغيل والإدارة للشبكة القومية للغازات من خلال إدارات الشركة المختلفة و مركز التحكم القومى ( ناتا ) لمواجهة التوسع المستمر في الشبكة باستخدام أحدث التكنولوجيات لاستمرار التشغيل الآمن.

وفى إطار الاهتمام المتزايد بالشبكة القومية وملحقاتها فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات لتطويرها وتأمين مكوناتها وكذلك القيام بأعمال الفحص الدورى لخطوط الشبكة حيث تم خلال عام 2019 فحص حوالى 527 كم بالإضافة إلى فحص 320 كم خطوط خام وغاز ومنتجات لصالح الغير ، وفى مجال معالجة الغاز وفصل المشتقات أشار الى إنتاج اكثر من 2 مليون طن من المنتجات التى تمثل قيمة مضافة بكل من مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع إستخلاص البوتاجاز بالعامرية حيث تم تأمين إحتياجات السوق المحلى بحوالى 470 ألف طن من البوتاجاز كما تم تدعيم صناعة البتروكيماويات بحوالى 1.2مليون طن من خليط الإيثان بروبان لشركتى سيدبك و إيثيدكو هذا إلى جانب تصدير 309 ألف طن من منتج البروبان للإسواق العالمية ، كما تم إستكمال أعمال مراجعة وإعادة التأهيل الفنى لمكونات الشبكة القومية للتوافق مع الكود الخاص بجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز مع تطوير منظومة الأداء بالشركة لتمثل واجهة مشرفة لقطاع البترول فى مصر كجهة منوطة بالتعامل مع الأطراف الجدد المتوقع دخولهم السوق المصرى تدريجياً بعد تطبيق القانون.