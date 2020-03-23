اليوم السابع
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الاتصالات: وقف التدريب التقليدى للوقاية من كورونا والاعتماد على التدريب الرقمى

الإثنين، 23 مارس 2020 04:20 م
الاتصالات: وقف التدريب التقليدى للوقاية من كورونا والاعتماد على التدريب الرقمى عمرو طلعت
كتبت هبة السيد

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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التدريب التقليدي بالمبادرات المختلفة لهيئات الوزارة، توقف حاليا تنفيذا للإجراءات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد COVID 19 ، ولكن بالمقابل تم الاعتماد على التدريب الرقمي من خلال برامج لشركات عالمية عبر الإنترنت.
 
وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم الاتفاق على هذا الأمر مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI  والمعهد القومى للاتصالات التابعين للوزارة، وذلك خلال مدة تعليق الدراسة.
 
وأوضح أن بعض البرامج التدريبية التى تتم تحت إشراف مركز الإبداع وريادة الأعمال التكنولوجي، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مثل رواد تكنولوجيا المستقبل لتدريب 16 الف شاب والمبادرة الخاصة بتدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقي على الألعاب والتطبيقات الرقمية هى مبادرات رقمية بالاساس ولم تتوقف وتعتمد على برامج لشركات عالمية يتم منحها مجانا للشباب وتتحمل قيمتها الدولة.
 
و مبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل،  مبادرة التعلم التكنولوجي تم إطلاقها من أجل تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات. وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذه المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وتقوم المبادرة على توفير منظومة تعليمية تطبيقية عالية الجودة مبنية على شراكة الجامعات المرموقة والشركات الرائدة على مستوى العالم معتمدة على منصات متميزة للتعلم الإلكتروني (إدكس ويوداسيتي وكورسيرا) وتتكامل من خلال إتاحة مجموعات دراسية مساعدة ومحفزة وشبكات مراجعة للتقييم والمتابعة. ويؤدي ذلك كله إلى ترويج قيمة المعرفة والإبداع وخلق فرص عمل لشباب الخريجين وإعداد جيل من الشباب قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات لتحقيق المزيد من التنمية والإنتاجية والتنافسية​.​​​​

رواد تكنولوجيا المستقبل

التعلم التكنولوجي

فيروس كورونا

وزير الاتصالات

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