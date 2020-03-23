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الاتحاد المصرى للتأمين: تجديد تراخيص السيارات والتأمين الإجبارى إلكترونيا

الإثنين، 23 مارس 2020 04:12 م
الاتحاد المصرى للتأمين: تجديد تراخيص السيارات والتأمين الإجبارى إلكترونيا أرشيفية
كتب : حسام الشقويرى

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أعلن الاتحاد المصري للتأمين في بيان له اليوم الاثنين، أنه يمكن تجديد ترخيص السيارات وسداد الضريبة والتأمين الإجباري إلكترونياً من خلال ما يلي موقع وزارة الداخلية المصرية، خدمات الدفع الإلكتروني التابعة لشركة فوري، وذلك للمركبات المرخصة سابقاً (بخلاف الزيرو) والتي لا تحتاج إلي إجراء فحص فني "تاريخ فحصها من 2021 وحتى 2023".

وأضاف علاء الزهيرى رئيس الاتحاد في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هذه الخدمة جاءت مواكبة للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة في الوقت الحالي لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة المواطنين.

كما كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، عن قيام 3 شركات تأمين مصرية بالإعلان عن أن وثائق التأمين على الحياة تشمل فيروس "كورونا كوفيد 19" ضمن تغطياتها الأساسية، وذلك حرصا من شركات التأمين على الوقوف بجانب الشعب المصرى فى حالة الأزمات.

وأضاف الزهيرى، أن شركات التأمين الصينية تعمل حاليا على توفير تغطية تأمينية عن طريق الموبايل للراغبين قبل ظهور المرض بتكلفة 65 ألف إسترلينى وبحد أقصى 100 ألف شخص، وهناك تغطية تأمينية أخرى لتوقف الأعمال بسبب الفيروس فى إحدى المقاطعات بحد أقصى 29 مليون دولار وتقوم الحكومة بتغطية 70% من التكلفة.

 

 


الاتحاد المصرى للتأمين

تجديد الرخص

تراخيص السيارات

التأمين الإجبارى

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