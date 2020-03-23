اليوم السابع
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الإنتاج الحربى: خط لإنتاج كمامات"3 إم"بطاقة 40 ألف يوميا لمواجهة كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 09:11 م
الإنتاج الحربى: خط لإنتاج كمامات"3 إم"بطاقة 40 ألف يوميا لمواجهة كورونا اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى
كتب زكى القاضى

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قال الدكتور صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربى، إن هناك  جهوداً كبيرة من الإنتاج الحربي للمساهمة في مساعي مكافحة فيروس "كوفيد-19" المعروف بإسم "كورونا"، وتم خلال 48 ساعة الماضية  إنشاء خط إنتاج لتصنيع الماسك (3 إم) المعتمد عالمياً والمقاوم للفيروسات، بطاقة إنتاجية تبلغ (40 ألف ماسك/اليوم)، وجاري رفع الطاقة الإنتاجية خلال أيام إلى 100 ألف ماسك يومياً.
 
وأضاف الدكتور جمبلاط، فى تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة، أن هناك ثلاث من شركات الإنتاج الحربي (مصانع 18، 45، 81 الحربية) تصنع المطهرات بأنواعها مثل الكحول الإيثيلي بتركيز 70% والمتوفر بسعر التكلفة بعبوات تبدأ من 175 مللي حتى 4 لتر (بطاقة إنتاجية تبلغ 10 طن/اليوم)، والجيل المعقم للأيدي، إلى جانب المطهرات العادية مثل الكلور والمطهر الطبي، بالإضافة إلى إنتاج الفورمالدهايد الذي يُستخدم في تطهير المزارع والأرضيات والأسطح (بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن/اليوم).
 
وأوضح أن المنتجات موجودة في منافذ بيع ومعارض المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي بالمحافظات المختلفة، كما يمكن التقدم بطلبات الجُملة إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي أو الشركات الثلاثة للحصول على هذه المنتجات
 
 

الانتاج الحربى

الكمامات

كمامات الانتاج الحربى

العصار

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

تحيا مصر

ضربه موجعه للجشعين وتجار الموت واعداء الوطن والانسانيه. تحيا مصر

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