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الإعدام شنقا لسائق والسجن 10 سنوات لعاطلين لقتل طفل لسرقة توك توك بالشرقية

الإثنين، 23 مارس 2020 02:35 م
الإعدام شنقا لسائق والسجن 10 سنوات لعاطلين لقتل طفل لسرقة توك توك بالشرقية اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، بالإعدام شنقا  لسائق، والسجن 10 سنوات لعاطين، لقيامهم بقتل طفل خنقا لسرقة التوتوك منه بنطاق مركز ومدينة فاقوس، وكانت هيئة المحكمة قدد أحالت أوراق السائق إلي فضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأى الشرعى، وحددتجلسة  اليوم 23 مارس للنطق بالحكم، والحكم علي المتهمان الثاني والثالث.

 وصدر الحكم برئاسة المستشار مختار ماضى، رئيس محكمة جنايات الزقازيق، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وعلاء سمير حسن، وسكرتارية نبيل شكري.

 وتعود أحداث القضية رقم 44136 لسنة 2018 جنايات مركز فاقوس، ليوم 27 أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا بوصول" السيد م ال" إلى مستشفى فاقوس العام جثة هامدة، وأقر والد المجنى عليه أن نجله تغيب بالدراجة النارية توك توك، وبعد أيام عثر عليه جثة هامدة.

 

وتوصلت التحريات التى قام بها الرائد محمد فاضل، رئيس مبتحث فاقوس، قيام "حمادة م ع " 18 سنة سائق توك مقيم مركز فاقوس، و" زكريا  م ع"  و"صابر ر إ إ"   قاموا  باستدراج المجنى عليه، لتوصيلهم إلى مكان بدائرة المركز، وفى الطريق وبعيدا عن المنطقة السكانية قام المتهم الأزل بخنق الطفل بطرحه كانت بحوزته حتى فارق الحياة، وقاموا جميعا  بالاستيلاء على التوك توك، ولاذوا  بالفرار، وتم  القبض عليهم وإحالتهم إلى جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت ذات الهيئة قد قضت في جلستها المنعقدة، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقا  لعاطل يدعي" خالص ال م" والسجن 15 سنة لربة منزل تدعي" شيماء أ م" لقيامها بالإشتراك مع مسجل خطر يدعي" عرسة" سبق محاكمته في جلسات سابقة، بقتل سيدة مسنة إنتقاما من أسرته، وكانت هيئة المحكمة قد قررت إحالة أوراق" خالص" لفضيلة  مفتي الديار المصرية وحددت جلسة اليوم 23 مارس للنطق بالحكم عليه وعلي المتهمة" شيماء"

 

 

 
 
 
 

 


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