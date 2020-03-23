اليوم السابع
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الأمن العام يضبط 26 قطعة سلاح و103 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

الإثنين، 23 مارس 2020 01:48 م
الأمن العام يضبط 26 قطعة سلاح و103 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 26 قطعة سلاح نارى، 103 قضية مخدرات وتنفيذ 37094 حكم قضائى متنوع، خلال 24 ساعة، حيث أسفرت الحملات فى مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 26 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 20 متهما، منها 2 بندقية آلية، و2 بندقية خرطوش، طبنجة، 21 فرد محلى، 65 طلقة مختلفة الأعيرة، 2 خزينة متنوعة، 145 قطعة سلاح أبيض، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وأثمرت الحملات فى مجال تنفيذ الأحكام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخليةعن تنفيذ (37094) حكم قضائى متنوع، منها (120) حكم جناية، (10714) حكم حبس جزئى،  (2156)حكم حبس مستأنف، (18314) حكم غرامة، (5790) حكم مخالفة ، فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (5) متهمين ارتكبوا (12 حادث متنوع).

ونجحت الحملات فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (103) قضية مخدرات بحوزة (117) متهما ، ومن أبرز ما ضبط خلال الحملات خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو و955 جرام، وكميه من الهيروين بلغت كيلو و453 جرام، وكمية من البانجو وزنت 200 جرام.

وتمكنت فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين من ضبط (17) متها، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (21) متهما لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (73) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارتين)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (22062) مخالفة مرورية، وفى مجال فحص السائقين تم فحص (68) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.


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