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الأمم المتحدة تدرس إنشاء صندوق عالمى لمحاربة فيروس كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 09:02 ص
الأمم المتحدة تدرس إنشاء صندوق عالمى لمحاربة فيروس كورونا أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة
كتب محمد عبد العظيم

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنها تنوي إنشاء صندوق عالمي لمحاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وأطلقت الأمم المتحدة، منصة متعددة للغات، لتوفير معلومات بشأن مرض فيروس كورونا المستجد، "كوفيد 19"، توفر تغطية يومية وأحدث الأخبار بخصوص انتشار الفيروس القاتل.

وقال الحساب الرسمى للأمم المتحدة باللغة العربية على تويتر: "الأمم المتحدة تطلق منصة متعددة اللغات لتوفير معلومات بشأن مرض كوفيد_19، تغطية يومية، أحدث الأخبار ، إجابة لمجموعة واسعة من الأسئلة تحتوي المنصة أيضا على معلومات مخصصة لموظفي الأمم المتحدة والوفود".

وكان أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد على ضرورة الاهتمام بالصحة العقلية خلال العزل المنزلى للأشخاص، على خلفية اجتياح فيروس كورونا المستجد دول العالم، وارتفاع عدد الإصابات والوفيات.

وقال جوتيريش في تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:" إن وباء كوفيد 19،  يبقي الكثيرين، بمن فيهم أنا، بعيدًا عن أحبائنا، قد يشعر الآخرون بالعزلة أو الإرهاق مع مسؤوليات العمل أو الأسرة".

واستمر:"إن إعطاء الأولوية للصحة العقلية له أهمية حاسمة خلال أزمة فيروس كورونا".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد حذر سابقا, من أن ملايين الأشخاص قد يموتون بسبب فيروس كورونا المستجد خاصة فى البلدان الأفريقية، فى حال سمح له بالانتشار بدون رادع.

وقال جوتيريش فى تصريحات أوردتها قناة " الحرة الأمريكية" إذا تركنا الفيروس ينتشر كالنار فى الهشيم وخاصة فى أكثر مناطق العالم ضعفا فإن الفيروس سيقتل الملايين من الناس.

وطالب جوتيريش بضرورة التضامن العالمى من أجل مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن الفيروس أثقل كاهل الأنظمة الطبية فى الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.

وأعلن عن عقد قمة الأسبوع المقبل لمواجهة فيروس كورونا، داعيا إلى تعزيز الجهود المترابطة لمحاربة الأزمة والتركيز على التعافى الاقتصادى والاجتماعي.

واقترح المسؤول الأممى التركيز على الفئات الأكثر ضعفا ومنع الإفلاس ودعم الشركات الصغيرة، مضيفا أن الوقت الآن ملائم للقضاء على كافة الحواجز وتسهيل سلاسل الإمداد.


الامم المتحدة

كورونا

فيروس كورونا

اخبار فيروس كورونا

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