الأسهم الأمريكية تهبط رغم إجراءات جديدة من مجلس الاحتياطى

رويترز

فتحت الأسهم الأمريكية منخفضة، اليوم، الاثنين، مع تلاشي نوبة تفاؤل وجيزة أعقبت خطوات قوية من مجلس الاحتياطى الاتحادى، لتعزيز الائتمان فى ظل استمرار الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 145.62 نقطة بما يعادل 0.76 % إلى 19028.36 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 14.21 نقطة أو 0.62 % ليسجل 2290.71 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 32.23 نقطة أو 0.47 % إلى 6847.28 نقطة.