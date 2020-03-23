الأزهر: امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية فى مواعيدها نهاية مايو المقبل

كتب لؤى على

نظم تقويم استثنائية لطلاب الأزهر للحد من انتشار «كورونا»

الاعتداد بالتقييم السابق على تعليق الدراسة لتلاميذ الأول والثاني التمهيدي والابتدائي

مشروع بحثى للتقييم بالأول والثاني الثانوي ومن الثالث الابتدائي إلى الثاني الإعدادي

تقييم مادة القرآن الكريم تراكميا في العام الدراسي المقبل

امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية في مواعيدها وتأجيل «القراءات» إلى 11 يوليو

مكتبة إلكترونية على بوابة الأزهر بالمواد العربية والشرعية والكتب والحلقات التعليمية

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قيادات التعليم الأزهرى باتخاذ الآليات المناسبة لتقويم طلاب المعاهد الأزهرية، على ضوء الظروف الاستثنائية الحالية، بما يتسق مع ما تتخذه الدولة من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد COVID19»، على أن تكون امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية نهاية مايو المقبل.

وعقد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع الشيخ على خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور قيادات التعليم الأزهرى، وقد تم إقرار نظم تقويم «استثنائية» للطلاب؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وأكد وكيل الأزهر أنه تقرر الاعتداد فى تقويم تلاميذ الصفوف التمهيدية والأول والثانى الابتدائى، بالتقييم السابق على تعليق الدراسة، باستخدام استمارات التقييم المطبقة في هذه الصفوف، أما الطلاب من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثانى الإعدادى، والصفين الأول والثانى الثانوى بالمعاهد الأزهرية العادية، والنموذجية، والخاصة، ومعاهد البعوث الإسلامية، ومعهد العلوم الإسلامية، فسيكون التقييم من خلال مشروع بحثي لكل مادة دراسية في منهج الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.

وأوضح أن معلم المادة سوف يتولى -بإشراف شيخ المعهد والموجه المختص- إعداد أسئلة بحثية يجيب الطالب عليها في مشروعه البحثي؛ بما يضمن إلمامه بالمحتوى العلمى المقرر، ويختار موجهو العموم والموجهون الأوائل المختصون أفضل الأسئلة البحثية في كل مادة بما لا يقل عن عشرة أسئلة ولا يزيد على خمسة عشر سؤالاً، وإرسالها إلى قطاع المعاهد الأزهرية فى موعد أقصاه 25 مارس 2020، بحيث يتم في النهاية اختيار أفضل النماذج بكل مادة لإتاحتها للطلاب على البوابة الإلكترونية للأزهر.

وأشار إلى أن معلم كل فصل يدعو طلابه للتسجيل عبر أحد تطبيقات التواصل الإلكتروني، ويقوم بتقسيمهم إلى فرق بحثية تضم كل منها خمسة طلاب، على أن يلتحق بها الطالب الكفيف (إن وجد)، موضحًا أن الفريق الطلابي يختار موضوع المشروع البحثي لكل مادة من البوابة الإلكترونية للأزهر، تحت إشراف معلم المادة، ويتولى إعداد المشروع البحثي لكل مادة بما لا يقل عن خمسين كلمة ولا يزيد على خمسة وسبعين كلمة للمرحلة الابتدائية، وما يتراوح بين مائة كلمة إلى مائة وخمسين كلمة للمرحلة الإعدادية، وما يتراوح بين مائة وخمسين كلمة إلى مائتي كلمة للمرحلة الثانوية، ويتولى أحد أعضاء الفريق الطلابي إرسال المشاريع البحثية إلى المعلمين المختصين عبر وسيلة التواصل الإلكترونية بينهم في موعد أقصاه نهاية مايو المقبل.

وأضاف الشيخ صالح عباس، أن رائد التحول الرقمي ومتخصصي الحاسب الآلي بكل معهد يختصون بتيسير آليات منظومة «التعليم عن بعد»، وإرساء دعائم التواصل الإلكتروني بين المعلمين والطلاب.

وقال إن الطلاب من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء الشهادات العامة، ينتقلون للصفوف التالية بعد اجتيازهم تقييم المشروعات البحثية في جميع المواد الدراسية المقررة، عدا مادة القرآن الكريم التي سيتم تقييمها تراكميًا في العام التالي، موضحًا أنه يسري على طلاب الشهادة الابتدائية أحكام التقييم الخاصة بسنوات النقل.

من جانبه، أكد فضيلة الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه سيتم عقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، ومعهد العلوم الإسلامية، وإعدادية وثانوية البعوث، في المواعيد المقررة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وقد بدأت الإدارة المركزية للامتحانات وضع التصور المناسب لتوزيع الطلاب على اللجان؛ بما يتواكب مع الظروف الاستثنائية الحالية.

وقال إنه تقرر تأجيل امتحانات النقل والشهادات بمعاهد القراءات إلى يوم 11 يوليو المقبل، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، موضحًا أنه سيتم عقد اختبارات «أبناؤنا في الخارج»، والتصحيح الإلكتروني لها بالتعاون مع سفارات الدول التي يقيمون بها.

وأشار الشيخ علي خليل إلى أن هناك مكتبة إلكترونية على بوابة الأزهر الإلكترونية تضم المواد العربية والشرعية والكتب والخطط الدراسية والحلقات التعليمية، وقد تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بما يتيح لطلاب الأزهر الدخول على موقع بنك المعرفة، والاستفادة من المكتبة الإلكترونية في المواد الثقافية التي يشترك في دراستها طلاب التعليم الأزهرى والعام.