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الأرصاد: غدا طقس معتدل وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درحة

الإثنين، 23 مارس 2020 12:25 م
الأرصاد: غدا طقس معتدل وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 26 درحة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا  الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة،  وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا،  وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة  والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا  بارد ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجات، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 17 درجة.
 
ويشهد اليوم  الاثنين ارتفاع ملحوظ بحرارة الجو يصل 8 درجات عن اليوم الأحد ، حيث يتوقع بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا،  والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة  والرياح نشطة تؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس ،  وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا  شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة  نهارا شديد البرودة  ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

 


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