اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأردن تواجه كورونا بحملة لتعقيم شوارع عمان ورش المنازل والأشجار.. فيديو

الإثنين، 23 مارس 2020 11:23 ص
الأردن تواجه كورونا بحملة لتعقيم شوارع عمان ورش المنازل والأشجار.. فيديو تعقيم الشوارع فى عمان
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفذ المملكة الأردنية اجراءات صارمة في العاصمة عمان لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بين المواطنين، حيث تواظب السلطات المحلية على تعقيم الشوارع والميادين الرئيسية مع احتمالية استمرار فرض حظر التجول الأسابيع القادمة لمنع أي شبهة لنقل العدوى، وعرضت وسائل اعلام أردنية في هذا الشأن فيديوهات جديدة توثق  جانب من أعمال التعقيم في شوارع وأحياء عمان تنفيذا لخطة وبرنامج تعقيم أعدته أمانة عمان.

وأظهرت لقطات الفيديو انتشار سيارات التنظيف والتجميل في شوارع عمان بعد تجهيزها بمعدات التعقيم والتطهير، وقام العاملون عليها بتعقيم الشوارع والأشجار ورش وجهات المنازل بمواد التطهير، وذلك في الوقت التي شهدت فيه شوارع عمان خلوها من حركات المواطنين تنفيذ لاجراءات المملكة في مواجهة فيروس كورونا.

تعقيم الاشجار فى الشوارع
تعقيم الاشجار فى الشوارع

 

تعقيم شوارع عمان
تعقيم شوارع عمان

 

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصحية في الأردن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد.

 

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى أمجد عودة العضايلة، إن حظر التجول قد يطول ويمتد لأيام وأسابيع مقبلة، داعيا طلبة المدارس فى الأردن إلى متابعة دروسهم اليومية كأنهم فى مدارسهم، وأضاف العضايلة- فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، خلال بيان- إن وزارة التربية والتعليم وفرت منصة لطلبة المدارس فى المملكة، بهدف استمرار سير العملية التعليمية فى ظل تعليق دوام المدارس وفرض حظر التجول.

وأوضح، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان ديمومة الحياة فى هذه الأزمة، فى ظل حظر التجول وتعطيل المدارس والمؤسسات التعليمية بكاملها والدوائر والمؤسسات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة التربية اتخذت خطوة مهمة من خلال (التعلم عن بعد) وكذلك عبر شاشة التلفزيون الأردني؛ لتوفير التعليم لطلبة المدارس.

وتفرض السلطات الأردنية رقابة شديدة على تنفيذ قرار حظر التجوال الذى بدأ فى الأردن ابتداءً من السبت الماضي، حيث أصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز بالأردن، أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ينص  حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم فى جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة السابعة صباحاً من السبت الموافق وحتى أشعار آخر.


عمان

الاردن

فيروس كورونا

تعقيم الشوارع

تعقيم الاشجار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

الإجراءات الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشأت السكنية × 6 خطوات

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

انعكاسات اقتصادية مهمة لقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

"المرور" تستعد لمواجهة الأتربة والرياح بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

السكة الحديد: إنهاء تنفيذ برج كفر الدوار بمشروع تحديث الإشارات نهاية مارس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة