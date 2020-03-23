اليوم السابع
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اضبط مخالفة.. زحام على مكتب بريد شبرا الخيمة فى القليوبية رغم التحذيرات

الإثنين، 23 مارس 2020 01:06 م
اضبط مخالفة.. زحام على مكتب بريد شبرا الخيمة فى القليوبية رغم التحذيرات مواطنين يفترشون الأرض أمام مكتب بريد شبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد مكتب بريد شبرا الخيمة بالقليوبية، صورة غير مرغوبة، تمثلت في افتراش المواطنين الطريق أمام المكتب من الخارج على الأرصفة دون وجود أية مقاعد مخصصة لهم، ضمت كبار السن والسيدات وغيرهم من المواطنين، على أن يتم إدخال المواطنين فرادي إلى داخل المكتب من قبل الموظفين العاملين بالمكتب.

وأكدت رحمة عبد الله، أحد أبناء مدينة شبرا الخيمة، أنها ذهبت لاستلام المعاش الخاص بها من زوجها المتوفي، وجدت تجمع كبير للمواطنين لكن خارج المكتب، وبسؤالها للمواطنين أكدوا أن العاملين بالمكتب رفضوا دخول المواطنين للمكتب إلا فرادي، على أن يفترشوا الأرض أمام المكتب، حفاظا على أنفسهم، دون توفير حتى مقاعد لهؤلاء المواطنين الذين يضمون كبار السن والسيدات.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، إلى ضرورة استمرار التعقيم والتطهير الكامل لكل أرجاء القليوبية والمنشآت والمؤسسات والشوارع بالمحافظة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع ضرورة المتابعة اليومية من جميع الجهات المختصة لإدارة الأزمة بصورة جيدة واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالتعاون والتكاتف المستمر بين مديرية الصحة وإدارة الجامعة والتضامن الاجتماعي والهلال الأحمر والطب البيطري والشباب والرياضة.

كما وجه "الهجان"، إلى ضرورة تفعيل الاستعانة برجال ومعدات الحماية للقيام بعمليات التعقيم والتطهير المستمرة لجميع المنشآت ومجالس المدن والوحدات المحلية ومراكز الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، وأن يتم ذلك بشكل دوري يومياً لتقليل مصادر العدوى ومنع انتشار الفيروس.

ووجه المحافظ، بتفعيل دور الرائدات الريفيات والشباب المتطوعين من طلاب الجامعات والمجتمع المدني لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة للمرور على القرى والأماكن ذات الكثافة السكانية لدعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مواجهة انتشار هذا الفيروس المستجد.

المواطنون يفترشون الطريق أمام مكتب بريد شبرا الخيمة

المواطنون يفترشون الطريق أمام مكتب بريد شبرا الخيمة

 

المواطنين أمام مكتب بريد شبرا الخيمة
المواطنين أمام مكتب بريد شبرا الخيمة

 

الموظفين يرفضون دخول المواطنين لمكتب بريد شبرا الخيمة
الموظفين يرفضون دخول المواطنين لمكتب بريد شبرا الخيمة

 

زحام أمام مكتب البريد
زحام أمام مكتب البريد

 

زحام أمام مكتب بريد شبرا الخيمة
زحام أمام مكتب بريد شبرا الخيمة

 


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