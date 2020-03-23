اضبط مخالفة.. زحام أمام سنترال زفتى بالغربية رغم التحذيرات من كورونا.. صور

الغربية محمد طارق

شهد سنترال مدينة زفتي بمحافظة الغربية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، زحاما وتكدسا للمواطنين رغم التحذيرات المشددة بتخفيف الزحام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجاهل المواطنين التحذيرات بمنع التكدس أو التجمعات حفاظا على أرواحهم من انتشار الأمراض.

وحاول أحد الشباب المتطوع في المدينة الحملات التوعوية في تنظيمهم إلا أنهم رفضوا ، مضيفا أنه لا يوجد أى مساعدة في عملية التنظيم والدفع من القائمين على سنترال زفتي، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.

وطالب الشباب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة التدخل وإبلاغ المسئولين عن سنترال زفتي بضرورة تنظيم المواطنين ، والحد من الازدحام الشديد.

وكان عدد كبير من المتطوعين الشباب بقري ومدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية ، قد شنوا حملات توعوية للمواطنين بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية للتوعية ضد مرض كورونا المستجد، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب الجامعي، كما قام الشباب بشن حملات أخرى لتطهير جميع المنشات العامة وللمساجد والكنائس وكذا أقسام ونقاط الشرطة ، لبالجهود الذاتية، لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطنين من العدوى .