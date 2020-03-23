اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. زحام أمام سنترال زفتى بالغربية رغم التحذيرات من كورونا.. صور

الإثنين، 23 مارس 2020 02:45 م
اضبط مخالفة.. زحام أمام سنترال زفتى بالغربية رغم التحذيرات من كورونا.. صور الزحام
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد سنترال مدينة زفتي بمحافظة الغربية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، زحاما وتكدسا للمواطنين رغم التحذيرات المشددة بتخفيف الزحام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتجاهل المواطنين التحذيرات بمنع التكدس أو التجمعات حفاظا على أرواحهم من انتشار الأمراض.
 
وحاول أحد الشباب المتطوع في المدينة الحملات التوعوية في تنظيمهم إلا أنهم رفضوا ، مضيفا أنه لا يوجد أى مساعدة في عملية التنظيم والدفع من القائمين على سنترال زفتي، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين.
 
وطالب الشباب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة التدخل وإبلاغ المسئولين عن سنترال زفتي بضرورة تنظيم المواطنين ، والحد من الازدحام الشديد.
 
وكان عدد كبير من المتطوعين الشباب بقري ومدينة زفتي التابعة لمحافظة الغربية ، قد شنوا حملات توعوية للمواطنين بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية للتوعية ضد مرض كورونا المستجد، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب الجامعي، كما قام الشباب بشن حملات أخرى لتطهير جميع المنشات العامة وللمساجد والكنائس وكذا أقسام ونقاط الشرطة ، لبالجهود الذاتية، لمنع انتشار الفيروس وحماية المواطنين من العدوى .
 
وفي هذا الصدد قالت سهيلة رباح أحد الشباب، إن الحملة يشارك فيها العشرات من الشباب الجامعي بخلاف ما كان متوقع منذ اليوم الأول منها ، مضيفا أن الحملة هدفها خدمة الأهالي والحد من انتشار العدوى من خلال حملات توعوية وتطهير وتعقيم جميع المنشآت العامة والشرطية .
 
 
وأوضحت أن الشباب قاموا بلصق وتعليق لافتات توعية بجميع المنشآت العامة والميادين والشوارع الرئيسية ، وكذا توزيع المطهرات والماسكات وكتاب توعية للمواطنين في الشوارع ، كما قام الشباب بشراء المواد المستخدمة وأجهزة الرش جميعها بالجهود الذاتية .
 
 
 
 
زحام للمواطنين أمام سنترال زفتي
زحام للمواطنين أمام سنترال زفتي

زحام للمواطنين أمام سنترال زفتي.
زحام للمواطنين أمام سنترال زفتي

 


أخبار مصرية

أخبار مصر اليوم

أخبار عاجلة

أخبار الغربية

زحام للمواطنين

سنترال زفتي

محافظ الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيروس كورونا أكبر تحد منذ الحرب العالمية الثانية.. فيديو

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

فيديو.. الخطوات الصحيحة لارتداء الكمامة والجوانتى للوقاية من كورونا

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

دعاء الرئيس لمصر بحفظ أهلها من وباء كورونا.. فيديو

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

مصلحة الضرائب: مد فترة تقديم الاقرارات الضريبية للممولين حتى 16 أبريل

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

البنك الأهلى: 4.5 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات بفائدة 15% فى اليوم الأول

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

متستعفاش نفسك.. فيروس كورونا يهدد الشباب "فيديو"

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

الداخلية تواصل استهداف المقاهى والمطاعم على مستوى الجمهورية لمواجهة كورونا

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

مشروع قانون بالبرلمان يعاقب المحرض على زواج القاصرات بالسجن

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

البحوث الفلكية تكشف رؤية هلال شعبان بمختلف محافظات الجمهورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة