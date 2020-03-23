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اسكتلندا تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات فى بريطانيا 289

الإثنين، 23 مارس 2020 03:31 م
اسكتلندا تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات فى بريطانيا 289 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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ذكرت قناة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل لها، تسجيل 4 وفيات جديدة في اسكتلندا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في عموم بريطانيا إلى 289 شخصا. 

قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إن بلاده تطالب اللجنة الأولمبية الدولية بضرورة اتخاذ قرار حاسم وعلى وجه السرعة للبت فى مصير دورة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020.
 
أفادت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها أن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني يؤكد على ضرورة ضمان سلامة الرياضيين أولا قبل إقامة الأولمبياد..
 
وفيما علقت اليونان اليوم الاثنين الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وتركيا لمكافحة انتشار فيروس كورونا فى الوقت الذي بدأ فيه سريان حظر تجول فى البلاد.
 
تعيش بريطانيا حالة شديدة من القلق فى ظل تحذيرات الحكومة من احتمالية مواجهة المملكة المتحدة نفس مصير إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 
 
وكان مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض أعلن في تغريدة اليوم، الاثنين، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وأضاف أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 67 عاما، وعاد من رحلة علاج في بريطانيا
 
 

 


كورونا

فيروس كورونا

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