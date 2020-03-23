اسكتلندا تسجل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا وإجمالي الوفيات فى بريطانيا 289

وكان مركز نيجيريا لمكافحة الأمراض أعلن في تغريدة اليوم، الاثنين، عن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وأضاف أن المتوفى رجل يبلغ من العمر 67 عاما، وعاد من رحلة علاج في بريطانيا