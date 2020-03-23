اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مارس 2020 04:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

استعدادا لافتتاحها.. مناقصة لتوريد أثاث محطات مترو "النزهة ـ عدلى منصور"

الإثنين، 23 مارس 2020 04:00 ص
استعدادا لافتتاحها.. مناقصة لتوريد أثاث محطات مترو "النزهة ـ عدلى منصور" مترو الأنفاق ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرت الهيئة القومية للأنفاق مناقصة عامة بين الشركات المختلفة لاختيار إحدى الشركات لتوريد أثاث محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو من النزهة حتى عدلى منصور والجارى إنهاء أعمال تنفيذها وتشطيباتها استعدادا لافتتاحها للجمهور الشهر المقبل.

وتنافس في المناقصة التي أعلنت عنها الهيئة القومية للأنفاق 10 شركات متخصصة في توريد الأثاث من مكاتب ومقاعد انتظار وخلافه لصالح المحطات الـ 6، كما بدأت لجنة البت الرئيسية في الهيئة القومية للأنفاق في فحص العروض الفنية والمالية تمهيدا لاختيار إحداها لتوريد قطع الأثاث المطلوبة.

كانت وزارة النقل أعلنت إنه مخطط افتتاح وتشغيل 6 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو خلال إبريل المقبل، وهى محطتى النزهة 1 وهشام بركات بجانب محطات عمر بن الخطاب وقباء والهايكستب وعدلي منصور، لافتة إلى أن جميع هذه المحطات علوية منفذة عبر جسم كوبرى ممتد، كما أن محطة عدلى منصور ستشمل إنشاء موقف للسيارات بجانب أنها ستربط مع مشروع القطار الكهربائى الرابط للعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان والجارى تنفيذه.

وتوصل الهيئة القومية للأنفاق أعمال التشطيبات واستكمال نظم الإشارات والاتصالات والتحكم بالمحطات الـ 6، كما انها انتهت من مد السكة فى هذه المحطات من النزهة 1 حتى محطة عدلى منصور، ومحطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث ابتداء من محطة النزهة 1 التالية لمحطة نادى الشمس بمصر الجديدة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تمتد بطول حوالى 7 كم وعدد 6 محطات جميعها علوية منفذة عبر كبارى علوية ممتدة تكوّن مجتمعة جسر علوى يسير عليه المترو ومحطاتها بالكامل علوية وتنفذها مجموعة من الشركات المصرية 100%

وتعمل الهيئة على سرعة إنهاء تنفيذ ورشة للعمرة الجسيمة المجاورة لمحطة عدلى منصور والتى تعد أكبر ورشة لصيانة قطارات المترو بالشرق الأوسط، بحيث يتم الإنتهاء من تنفيذها بالكامل واستخدامها فى أعمال صيانة قطارات الخط الثالث قبل نهاية يونيو المقبل.

ومحطة النزهة 1 يقوم بتنفيذها تحالف فرنسى مصرى تقوده شركة فينسى الفرنسية، فيما يقوم بتنفيذ الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممتد من محطة هشام بركات بالنزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام تحالف من الشركات المصرية 100% ويضم هذا الجزء الممتد بطول 6.35 كم 5 محطات علوية منفذة عبر جسم علوى ممتد وهى محطات هشام بركات، وقباء وعمر بن الخطاب والهايكستب والمحطة التبادلية عدلى منصور بجوار موقف العاشر، حيث الربط مع مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان.


المترو

مترو الانفاق

الخط الثالث للمترو

مترو النزهة

مترو عدلى منصور

اخبار مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. آخر إنجازات محور ترعة الزمر.. غرف متابعة لحركة السيارات بمحيط الإنشاءات.. ومصدر: يحدث طفرة للحالة المرورية بالجيزة.. ويربط العديد من المحاور بمحطات المترو.. والطريق طوله 12 كم وعرض (33 – 65.5) متراً

السبت، 21 مارس 2020 04:00 ص

صور.. المترو يواصل تطهير القطارات والمحطات وبث رسائل توعية بأعراض كورونا

الجمعة، 20 مارس 2020 11:03 ص

صور.. أعمال تطهير المحطات والقطارات بخطوط المترو.. التعقيم بعد انتهاء ساعات التشغيل يوميا.. توزيع كمامات طبية وكحولية على عاملى المحطات لاستخدامها فترة التشغيل

الجمعة، 20 مارس 2020 12:56 ص

النقل: نواصل أعمال تعقيم وتطهير السكة الحديد والمترو والموانئ لمواجهة كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 05:13 م

"لصوص لكن ظرفاء".. راكب يعقم المترو ثم يقفز من الحواجز دون دفع تذكرة.. فيديو

الخميس، 19 مارس 2020 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأزهر يوضح حكم كفالة الأُسر الفقيرة وتعجيل إخراج الزكاة خلال أزمة كورونا

الأزهر يوضح حكم كفالة الأُسر الفقيرة وتعجيل إخراج الزكاة خلال أزمة كورونا

الحالات المستثناة من حظر إقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون الجديد

الحالات المستثناة من حظر إقامة مبانى خارج الأحوزة العمرانية وفقا للقانون الجديد

هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟.. الإفتاء تجيب

هل انتشار فيروس كورونا عقاب وبلاء من الله؟.. الإفتاء تجيب

استعدادا لافتتاحها.. مناقصة لتوريد أثاث محطات مترو "النزهة ـ عدلى منصور"

استعدادا لافتتاحها.. مناقصة لتوريد أثاث محطات مترو "النزهة ـ عدلى منصور"

مطالب برلمانية بتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة

مطالب برلمانية بتسعير المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة

أين تُصلَّى صلوات الجَنَائز فى ظلِّ غلق المساجد.. الأزهر يجيب

أين تُصلَّى صلوات الجَنَائز فى ظلِّ غلق المساجد.. الأزهر يجيب

العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

العروسان "أنطونيوس ونانسى" يواجهان كورونا بالمنيا بارتداء الكمامة وحمل الكلور

التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

التعليم لطلاب الثانوية: يجب متابعة المناهج على القنوات التعليمية

مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

مرتضى منصور عن تسريح الأجهزة الفنية للزمالك: تخاريف من المتآمرين والمخربين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

الأزهر للفتوى: من لازم بيته وقت الوباء له أجر الشهيد ومخالفة الإرشادات حرام

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

أخبار مصر اليوم.. السيسي يتخذ مجموعة قرارات للتخفيف عن المواطنين بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة