ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعا بصعود قطاع البنوك

كتب ـ هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، فى أول جلسة تداول بعد أجازة ذكرى الإسراء والمعراج.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحاً 23.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4631.10 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.93% رابحاً 45.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4947.77 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.54% خاسراً 21.74 نقطة ليغلق عند مستوى 4009.98 نقطة، ونزل مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.99%، خاسراً 39.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3934.87 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 171.8 مليون سهم بقيمة 51 مليون دينار كويتى عبر 12.1 ألف صفقة.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.78%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.39%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.64%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.44%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.76%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.25%.

وجاء سهم "شركة نقل وتجارة المواشى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.18%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 9.89%، ثم شركة جياد القابضة بنسبة 9.63%، فيما تصدر سهم " الشركة الكويتية للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.17% ثم البنك الأهلى المتحد بنسبة 8.26%، ثم شركة الصلبوخ التجارية بنسبة 8.16%.

وفى سياق متصل أعلن البنك الأهلى المتحد، عن تأجيل إجراءات العرض الطوعى المشروط المقدم من قبل بيت التمويل الكويتى، وذلك بسبب تعطيل الأعمال فى الكويت حتى يوم الأحد الموافق 12 إبريل، وبالأخص تلقى استمارات القبول والتحويل فى مملكة البحرين ودولة الكويت إلى حين استئناف العمل، على أن يتم الإعلان عن الجدول الزمنى المعدل لبدء استمارات القبول والتحويل فى مملكة البحرين ودولة الكويت ولتنفيذ العرض المعلن عنه فى مستند العرض فى وقت لاحق.

وتقدمت "بيتك" بطلب رسمى من مصرف البحرين المركزى بإعفاء فيما يتعلق بتأجيل إجراءات العرض، نظراً للظروف الاستثنائية، ولذا لن يتم تعليق التداول على أسهم البنك الأهلى المتحد.

وف سياق آخر قررت إدارة بورصة الكويت، استمرار تسيير أنشطة التداول بالبورصة مع تطبيق حزمة من التدابير الاحترازية، وسيتم تمديد الإجراءات المتخذة حتى انتهاء العطلة الرسمية وتشمل استمرار التداول فى السوق الرسمى كالمعتاد، وإيقاف كل من نقل الملكية، التنفيذ الجبرى، الصفقات المتفق عليها، نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة، مع استمرار إغلاق مبنى بورصة الكويت وعدم السماح بدخول المتداولين للحفاظ على سلامة المتعاملين.