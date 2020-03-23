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ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى سويسرا لـ66 شخصا

الإثنين، 23 مارس 2020 01:41 م
ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى سويسرا لـ66 شخصا فيروس كورونا
كتب ــ محمد عبد العظيم

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أعلنت السلطات المعنية فى دولة سويسرا، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 66 شخصا. 

وفيما سجلت سويسرا 900 حالة إصابة  جديدة بفيروس كورونا بالأمس في ارتفاع قياسي لحالات الاصابة فى البلاد، وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها.

يذكر أن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، كان قد أكد، أنه فى كل يوم يبدو أن جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19 "تبلغ منعطفاً جديداً مأساوياً، حيث تزداد الوفيات والإصابات كل يوم، موضحا أن كل روح نخسرها هي مأساة بحد ذاتها، وهي في الوقت ذاته حافز لنا لمضاعفة جهودنا، وفعل كل ما بوسعنا لوقف انتقال الفيروس وإنقاذ الأرواح.

وقال، علينا أيضا أن نحتفل بما تحقق من نجاحات، حيث أن مدينة "ووهان"، لم تبلغ الأيام الماضية بأي حالات جديدة لأول مرة منذ اندلاع هذه الفاشية. وبذلك تعطي ووهان أملاً لبقية العالم بأن الوضع مهما كان قاسياً وخطيراً يمكن أن نعكس مساره.

وأضاف، علينا أن نتوخي الحذر بالطبع، فحتى هذا الوضع الإيجابي يمكن أن ينقلب على عقبيه، ولكن تجربة المدن والبلدان التي حاربت هذا الفيروس وتمكنت من دحره تعطي الأمل والشجاعة لبقية العالم.

 

 


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