وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومى- أن جميع الوفيات تم تسجيلها في مقاطعة "هوبى" بوسط الصين، وأن الحالات الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع: 10 حالات في كل من بكين وشنجهاي، و6 حالات في كل من مقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ، وحالتان في كل من مقاطعتي شاندونغ وقانسو، وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وخنان وبلدية تشونغتشينغ ما رفع إجمالي الحالات الوافدة المسجلة إلى 353 حالة حتى نهاية أمس.