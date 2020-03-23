أعنلت الفلبين اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 396 والوفيات إلى 33 حالة، وذكرت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن الفلبين سجلت إصابة 16 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 396، كما سجلت أيضا 8 وفيات ليرتفع عدد الوفيات إلى 33.
وكانت وزارة الصحة الفلبينية، قالت أمس الأحد، إن الفلبين سجلت 73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجمل حالات الإصابة بها إلى 380 حالة.
وأعلنت الفلبين أيضا ست حالات وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 25، وقال وزير خارجية الفلبين تيودورو لوكسين، إن بلاده بصدد وقف إصدار التأشيرات للأجانب ومنع كل الجنسيات من الدخول في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا.
وأضاف لوكسين "هذه خطوة حتمية إلى الأمام: حظر شامل للزوار الأجانب من جميع الجنسيات دون استثناء" مضيفا أنه سيتم السماح للزوار الأجانب بالمغادرة.
وسجلت الفلبين 217 حالة إصابة بفيروس كورونا و17 وفاة أعلنت عن معظمها في الأسبوعين الماضيين. ويخضع أكثر من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 107 ملايين نسمة للعزل الصحي لمدة شهر.
وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومى- أن جميع الوفيات تم تسجيلها في مقاطعة "هوبى" بوسط الصين، وأن الحالات الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع: 10 حالات في كل من بكين وشنجهاي، و6 حالات في كل من مقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ، وحالتان في كل من مقاطعتي شاندونغ وقانسو، وحالة واحدة في كل من تشجيانغ وخنان وبلدية تشونغتشينغ ما رفع إجمالي الحالات الوافدة المسجلة إلى 353 حالة حتى نهاية أمس.
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